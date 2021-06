Guerrero Jr. y Devers líderes en impulsadas; Wander Franco debuta con jonrón

Vladimir Guerrero Jr. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Houston (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. y Rafael Devers se encargaron de encender la chispa en el apartado de carreras impulsadas de las Grandes Ligas, ya que ambos, con remolcadas durante la jornada, se encuentran empatados en el liderato de ese renglón estadístico.

Mientras que el también dominicano, a quien ya se le ve un gran futuro, el novato Wander Franco, hizo su debut en las Grandes Ligas haciendo sonar el bate y confirmando su condición de toletero natural.

El guardabosques cubano Lourdes Gurriel Jr., pegó doble remolcador de la carrera de la victoria de los Azulejos de Toronto, que superaron 2-1 a los Marlins de Miami en partido de interligas, y Guerrero Jr. estrena liderato en impulsadas.

En el noveno episodio Gurriel Jr., conectó doble al jardín izquierdo y empujó al antesalista Cavan Biggio a la timbradora con la carrera del triunfo.

El líder de carreras impulsadas de las Grandes Ligas, Guerrero Jr., impulsó con sencillo la primera carrera de los Azulejos en la sexta entrada y llegó a las 60 producidas.

Los Marlins tuvieron al guardabosques dominicano Jesús Sánchez (2) jonroneó en la segunda, solo, contra el abridor Ross Stripling, que al final no pudo evitar la derrota.

Mientras que Devers pegó doble en el décimo primer episodio, remolcó la carrera del triunfo y coronó racimo de cuatro anotaciones para los Medias Rojas de Boston, que vencieron 5-4 a los Rays de Tampa Bay.

En la décimo primera entrada Devers conectó doble a la primera base y empujó dos anotaciones, incluida la que selló el triunfo de Boston.

Devers impulsó al parador en corto arubeño Xander Bogaerts y al corredor emergente Connor Wong a la registradora para la ventaja definitiva.

Con sus dos carreras producidas, Devers llega a 60 en lo que va de temporada y empata en el liderato a Guerrero Jr.

El triunfo se lo acreditó el cerrador venezolano Darwinzon Hernández (2-2) en una entrada y un tercio.

A pesar de la derrota, la gran figura de la noche fue, sin discusión, el estreno como jugador de Grandes Ligas de Franco, que no demoró en mostrar las destrezas que lo hicieron la mejor promesa de todo el béisbol.

En el quinto episodio de su debut de Grandes Ligas, el martes, en el Tropicana Field, Franco empalmó un jonrón de tres carreras al bosque izquierdo contra el zurdo venezolano, el abridor Eduardo Rodríguez.

Fue el primer hit de muchos por venir para el bateador ambidiestro de los Rays, quien también conectó un doble en la séptima entrada e hizo una jugada inteligente en el octavo, animando a un público de 12.994 personas que estaba vitoreando más fuerte que de costumbre desde el momento que Franco salió de la cueva para sus ejercicios de calentamiento.

El sensacional debut de Franco no fue suficiente para detener la racha perdedora de los Rays, que perdieron el séptimo partido consecutivo.

El bateador ambidiestro debutó segundo en el orden ofensivo y en la posición de tercera base.

Franco, de sólo 20 años, ha estado desde que llegó al béisbol profesional en boca de todos los analistas al considerarlo una auténtica joya de pelotero por la manera como aporta con su juego ofensivo.

El poder del bate de Franco, al que se le conoce cariñosamente con el apodo de "El Patrón", se considera que será clave en la recuperación ofensiva de los Rays.

Franco, nativo de Baní (República Dominicana), firmó contrato de 3,825 millones de dólares, el 2 de julio del 2017 y se convirtió en la segunda mejor promesa internacional que llegaba a las Grandes Ligas, solo superado por el japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Angeles.

La facilidad con que Franco hace contacto con la pelota cuando está en la caja de bateo es asombrosa y se le considera un pelotero que "nació para batear" por que lo hace con una gran naturalidad, sin importar el tipo de lanzamiento que le hagan.

El abridor dominicano Freddy Peralta estuvo seis episodios sobre el montículo, aceptó un imparable y dirigió la victoria de los Cerveceros de Milwaukee, que blanquearon 5-0 a los Diamondbacks de Arizona.

Peralta (7-2) permitió un imparable, dio cuatro pasaportes y retiró a 10 bateadores por la vía del ponche y dejó en 2,11 su promedio de efectividad, luego de enfrentar a 23 bateadores con 96 disparos, de los cuales 55 viajaron a la zona del strike.