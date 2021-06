Ganar etapas y la montaña, objetivos de Nairo Quintana en el Tour de Francia

En la imagen el ciclista colombiano del equipo Arkea, Nairo Quintana. EFE /Eloy Alonso /Archivo

Bogotá, 23 jun (EFE).- El colombiano Nairo Quintana, jefe de filas del equipo Arkea Samsic, dijo este miércoles que sus objetivos en el Tour de Francia son ganar etapas y la clasifiacción de la montaña, pero que no intentará disputar el título por no estar en óptimas condiciones de salud.

"Ha sido un año muy diferente para mí, con bastantes complicaciones sobre todo de salud. Me caí el año pasado en el Tour de Francia y sigo arrastrando todavía esa caída. No estoy en condiciones de disputar la general en el Tour de Francia", dijo el corredor de 31 años en una rueda de prensa virtual.

Quintana, que ha sido dos veces segundo y en una ocasión tercero en el Tour de Francia, completa este año su octava participación en esta carrera que comenzará este sábado en Brest y terminará el 18 de julio en París.

"Debido a que no hago la general la preparación es totalmente diferente a otros años, son más días de preparación para etapas", agregó.

Igualmente, dijo que el equipo tiene estrategias encaminadas a ganar etapas con Nacer Bouhanni en las llegadas masivas. Esa, dijo, es una explicación de por qué no están en el equipo su hermano Dayer y Winner Anacona, apoyos en carreras en las que él buscó ganar la clasificación general.

"Si me ven quedarme perder 10 ó 20 minutos lo vamos a hacer a propósito para intentar que nos dejen ir en fuga, lo vamos a hacer queriendo, es parte de la estrategia buscar siempre las etapas que tenemos marcadas", aseguró.

Aclaró que al no buscar la general en el Tour tiene expectativas de correr con Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Intentaremos hacer el Tour pensando en Tokio, que tienen un recorrido muy bueno, muy interesante, muy importante para nosotros y seguramente nos va a salir muy bien este año".

La preselección colombiana la componen Nairo junto con Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Daniel Felipe Martínez, Sergio Luis Henao y Andrés Camilo Ardila.

Egan Bernal, flamante campeón del Giro de Italia, hacía parte de esa preselección pero el fin de semana dijo que no correría los Olímpicos porque competirá en la Vuelta a España.

"Me siento incómodo por la situación en la que estoy, sabiendo que estoy acostumbrado a hacer siempre la general, pero no se sabe qué puede pasar por el camino", dijo Quintana.

Al referirse a su intención de buscar la camiseta de montaña recordó que él la ganó en 2013, siendo el último colombiano en ganarla. En 2007 ese título fue para el también boyacense Mauricio Soler.

Además de Quintana en el Tour de este año también estarán los colombianos Esteban Chaves (BikeExchange), Sergio Luis Henao (Qhubeka-Assos), Miguel Ángel 'Supermán' López (Movistar), Sergio Higuita y Rigoberto Urán, ambos del Education-Nippo.