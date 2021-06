G20 acuerda fomentar el empleo femenino con mismos sueldos que el de hombres

Catania (Italia), 23 jun (EFE).- Los ministros de Empleo del G20 acordaron hoy en la ciudad italiana de Catania (Sicilia, sur) favorecer el acceso de las mujeres al mercado laboral con sueldos iguales que los de los hombres, y también luchar contra la precariedad de trabajadores de las plataformas digitales.

"Hemos hablado del tema de la diferencia de género en el mercado de trabajo. Los números también en nuestro país nos dicen que las mujeres han pagado más que los hombres las consecuencias de la pandemia porque habitualmente tienen puestos de trabajo más precarios o a tiempo determinado", dijo el ministro italiano de Trabajo, Andrea Orlando, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial.

Los ministros mantuvieron el martes una breve sesión compartida con los titulares de Educación en la que abordaron cómo debe ser la formación en las escuelas para facilitar después la contratación, especialmente de mujeres y jóvenes.

Este miércoles, el encuentro comenzó a las 9.30 horas locales y duró unas seis horas, y en este tiempo conversaron sobre empleo femenino, sobre precariedad y sobre sistemas de protección social, para no dejar a nadie atrás en situaciones de crisis, especialmente a los colectivos que no están cubiertos.

En Catania también estuvo presente la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pues España es país invitado permanente del G20.

La vicepresidenta tercera defendió políticas que reduzcan la brecha de género en el mercado laboral internacional y que favorezcan una distribución más equitativa de mujeres y hombres en todos los sectores y ocupaciones.

"En España, además de la tasa de empleo, nos preocupa particularmente la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", dijo Díaz en su intervención, que fue a puerta cerrada, según informó el Ministerio español de Trabajo.

En la declaración conjunta, los ministros indicaron la necesidad de crear "más y mejores trabajos para las mujeres" y que sean pagadas igual que los hombres, con la intención de "ir más allá del objetivo de reducir la brecha (...) en un 25 % establecida en 2014 por los líderes del G20".

PLATAFORMAS DIGITALES

Otro de los temas sobre la mesa fue la situación de los empleados de las plataformas digitales: "se ha compartido la exigencia de definir mejor la figura de estos trabajadores para construir un sistema de reglas que de momento está solo en su fase inicial", dijo Orlando.

Los ministros tratarán de adoptar marcos regulatorios para las nuevas formas de trabajo y otorgar la clasificación profesional correcta a las personas que trabajan a través de plataformas.

Orlando recordó que Italia negocia con los agentes sociales una ley que aborde esta cuestión y que colabora con España, que ya ha impulsado la llamada "Ley Rider", en las conversaciones que se desarrollan en la Unión Europea para establecer un marco normativo.

El ministro italiano admitió que no ha pedido al G20 "normas más rígidas" para la contratación de las plataformas digitales porque el objetivo era acordar "la necesidad de imponer reglas".

"Ya el hecho de que los países del G20 hayan estado de acuerdo en la necesidad de imponer reglas a este fenómeno creo que es un hecho positivo", añadió.

LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD

El tercer tema fue el de los mecanismos de protección social, después de que la pandemia haya puesto de relieve cómo aún existen varios grupos sociales que no cuentan con una red de seguridad adecuada frente al riesgo de paro: trabajadores temporales, autónomos de bajos ingresos, empleados ocasionales y migrantes.

Los ministros creyeron esencial ampliar la cobertura de los sistemas de cotización, pero también fortalecer el mecanismo de protección de base, con el fin de reducir las desigualdades económicas y sociales persistentes y fortalecer la cohesión social.

En el G20 también participó de forma presencial el embajador argentino ante Italia, Roberto Carlés, mientras que telemáticamente lo hicieron el secretario de Empleo de Brasil, Bruno Silva Dalcolmo; y la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Luisa Alcalde.

Otras figuras que acudieron a la cita de Catania fueron el ministro de Trabajo alemán, Hubertus Heil, la de Empleo y Pensiones de Reino Unido, Therese Coffey, su homólogo ruso, Anton Kotyakov y la embajadora de Sudáfrica en Italia, Nosipho Nausca-Jean Ngcaba.

