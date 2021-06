Fútbol/Selección.- Eric García: "Era cuestión de tiempo un partido así"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El jugador de la selección española Eric García afirmó que era "cuestión de tiempo" poder hacer "un partido así" tras golear a Eslovaquia (0-5) en la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, y destacó el cruce ante Croacia, su próximo rival, como un "partidazo".



"Estamos muy contentos por la victoria y por poder disfrutarlo con la afición, pero no hemos hecho nada aún. Nos viene un cruce difícil", avisó Eric García en declaraciones a Mediaset.



"Hoy hemos jugado muy bien, hemos disfrutado y es una alegría poder haberlo compartido con la afición. Era cuestión de tiempo un partido así porque el equipo estaba jugando bien, con compromiso, actitud y mucho trabajo. Estamos muy contentos", incidió el futbolista de 20 años.



Preguntado por las críticas y los aficionados más exigentes, Eric García dijo que deben mirar sólo lo que pueden controlar. "Al final, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro. Los dos primeros partidos -pese a hacer buen fútbol- el balón no nos entró y hoy ha entrado casi todo. Hemos trabajado bien y ahora a por Croacia", añadió.



Por último, el nuevo jugador del FC Barcelona envió un mensaje para los seguidores. "Vamos a dar todo y seguir demostrando en estos partidos", finalizó García, que no se ha lesionado pese a solicitar el cambio en la segunda mitad. "Llevaba mucho tiempo sin jugar y nada más".