Fútbol/Euro.- El Primer Ministro húngaro pide a las autoridades alemanas que respeten la decisión de UEFA

BERLÍN, 23 (dpa/EP)



El Primer Ministro húngaro, Viktor Orban, hizo un llamamiento a los políticos alemanes para que acepten la prohibición de la UEFA de iluminar el Allianz Arena con los colores del arco iris como apoyo al movimiento LGTBI durante el duelo entre Alemania y Hungría de la Eurocopa 2020.



"Si el estadio de fútbol de Múnich u otro estadio europeo está iluminado con los colores del arco iris no es una decisión del Estado. Los colores del arco iris también son parte de la imagen de la calle en Budapest", señaló Orban a la agencia 'dpa'.



La UEFA rechazó este martes la solicitud del alcalde de Múnich, Dieter Reiter, de iluminar el Allianz Arena con los colores del arco iris para este martes, aludiendo a su neutralidad política y religiosa, una decisión que el edil calificó de "vergonzosa".



El martes pasado, el parlamento húngaro aprobó una legislación que restringe los derechos de información de los jóvenes con respecto a la homosexualidad y la transexualidad. La ley se considera importante para Orban que, según la 'dpa', no viajará al partido en Munich como estaba planeado originalmente.



"En la Hungría comunista, las personas homosexuales fueron perseguidas. Hoy el Estado no sólo garantiza los derechos de los homosexuales, sino que los protege activamente. La libertad del individuo es el mayor bien", advirtió el dirigente, que considera que toda persona debe "incuestionablemente" ser libre para elegir su camino en la vida, pero que "la educación de los niños debe hacerse en el hogar".



Otros estadios y edificios públicos alemanes se iluminarán con los colores del arco iris el miércoles, mientras que organizaciones de derechos entregarán 10.000 banderas con estos colores a los aficionados que acudan al partido, una acción apoyada por la Federación Alemana de Fútbol.