Fútbol.- PP de Bilbao pide "apoyo rotundo" a la candidatura hispano-lusa al Mundial 2030 y que la ciudad sea sede

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)



El Partido Popular de Bilbao ha presentado una propuesta para su debate en el pleno municipal de este jueves, en la que solicita al equipo de Gobierno que traslade a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Consejo Superior de Deportes el "apoyo rotundo" de Bilbao a la candidatura de España y Portugal para albergar el Mundial 2030 y que la ciudad se convierta, además, en una de las sedes principales de esta competición.



La portavoz del PP en Bilbao, Raquel González, ha asegurado, en un comunicado, que el Mundial traerá a la ciudad "un evento importantísimo" para el deporte vasco, la "imagen nacional e internacional" de la ciudad, y "especialmente" para su sector "servicios y turístico, comercial, hotelero y hostelero".



González ha recordado que el pasado 4 de junio se presentó oficialmente a la FIFA la candidatura conjunta de España y Portugal para celebrar el Mundial de 2030, un proyecto que lleva tiempo trabajándose desde la RFEF y desde todos los gobiernos de España desde 2016 y que toma "un impulso definitivo".



CANDIDATURA "POTENTE"



En opinión de todos los expertos, España-Portugal es una de las candidaturas "más potentes" y que más posibilidades tiene de lograr albergar este evento deportivo, que sin lugar a dudas es el más importante del Mundo, aunque, dada la competencia, los populares advierten de que es el momento de presentar un "proyecto atractivo" ante la FIFA.



En ese sentido, la portavoz ha asegurado que "para lograr este objetivo tan beneficioso, disponer de las mejores sedes posibles es fundamental, y Bilbao es sin duda una de ellas", por las infraestructuras e instalaciones deportivas con las que cuenta, por la afición, tradición e implantación del fútbol, por su "principal club, el Athletic, uno de los más apreciados y admirados del deporte mundial" y por el estadio de San Mames, "La Catedral del fútbol español, uno de los mejores y más modernos estadios de España, de Europa y del mundo".



En ese sentido, ha asegurado que "en definitiva" se trata de un acontecimiento "del que Bilbao y los bilbaínos" no pueden "quedar al margen" y ha recordado que la ciudad ya fue sede en el Mundial de España de 1982, "con un gran éxito" y que los ciudadanos que lo vivieron "guardan un entrañable recuerdo".



Por ello, la portavoz popular ha afirmado que pedirá "un compromiso real para que no vuelva a suceder lo mismo que con la Eurocopa" y ha asegurado que la ciudad "no puede sufrir un nuevo varapalo económico ni mucho menos un golpe a su imagen y capacidad de organización y acogida como ha ocurrido hace tan solo unas semanas" con la Eurocopa.