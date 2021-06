Europa.- HRW acusa a Frontex de "fracasar" a la hora de proteger los Derechos Humanos en las fronteras externas de la UE

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado a la agencia europea de control de fronteras (Frontex) de "fracasar" a la hora de proteger a los migrantes de "graves violaciones de los Derechos Humanos" en las fronteras externas de la Unión Europea.



Un estudio sobre la actuación de la agencia muestra un "patrón de fracaso" en relación con la "credibilidad" de Frontex a la hora de tomar medidas para mitigar los abusos contra migrantes en las fronteras europeas, según ha indicado la organización en un comunicado.



"Frontex ha fracasado en repetidas ocasiones a la hora de tomar acciones efectivas ante violaciones de Derechos Humanos", ha explicado Eva Cossé, investigadora de HRW. Así, ha matizado que su "crecimiento como agencia de la UE" hace "urgente para Frontex que tome medidas efectivas para garantizar la protección de los derechos fundamentales".



La ONG ha indicado así que diversas organizaciones han informado en reiteradas ocasiones de "abusos" por parte de las fuerzas de seguridad de países miembros de la UE contra "personas que llegan a las fronteras, donde opera Frontex". Esto incluye violencia, devoluciones en caliente y el rechazo al acceso a asilo en países como Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Hungría y Malta.



Frontex cuenta con siete mecanismos de supervisión, presentación de informes y seguimiento con el propósito de garantizar que sus agentes no cometan abusos y que rindan cuentas si los cometen.



En virtud del artículo 46 del Reglamento de Frontex, la agencia también tiene la obligación de suspender o poner fin a las operaciones en caso de abusos graves, pero solo lo ha hecho una vez, en Hungría, tras una sentencia de un tribunal europeo.



En Grecia, desde octubre de 2020 han salido a la luz pruebas de que Frontex desempeñó un papel activo en la ocultación y el apoyo a la devolución de migrantes en las fronteras terrestres y marítimas con Turquía.



En respuesta a las acusaciones ampliamente difundidas sobre la participación de Frontex en devoluciones ilegales, el Consejo de Administración de Frontex creó un Grupo de Trabajo en noviembre de 2020 compuesto por representantes de ocho países y la Comisión Europea con el objetivo de investigar 13 incidentes denunciados en la frontera marítima del mar Egeo con Turquía.



Según HRW, en Hungría, Frontex no ha adoptado durante al menos cuatro años medidas para prevenir o detener las violaciones de Derechos Humanos a pesar de los informes de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) sobre el trato abusivo de Hungría a los solicitantes de asilo y los migrantes.



El Consejo de Administración de Frontex ha expresado su preocupación por la falta de eficacia de sus mecanismos de información y seguimiento y ha pedido mejoras urgentes. De manera similar, el 15 de junio, el Defensor del Pueblo de la UE publicó un informe que criticaba el funcionamiento del mecanismo de quejas de la agencia. El Parlamento Europeo también está investigando las operaciones de Frontex.



"La Unión Europea y sus estados miembros tienen la responsabilidad colectiva de asegurar que Frontex opere de acuerdo con las normas de internacionales y de la UE", ha aseverado Cossé.



En este sentido, ha señalado que "eso no puede suceder a menos que Frontex evite la participación o la complicidad en abusos y sus funcionarios rindan cuentas si abusan de las personas o ponen en riesgo sus derechos".