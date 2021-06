España.- Oriol Junqueras (ERC) pide devolver a la política "todo aquello que nunca debería haber salido de la política"

23-06-2021 El presidente de ERC, Oriol Junqueras, sale de la cárcel de Lledoners tras recibir el indulto. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS



El líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha advertido este miércoles de que con su salida de prisión "no se acaba nada" y que seguirá trabajando por la independencia de Cataluña.



"Somos conscientes de que hoy cuando nosotros salimos de la cárcel no se acaba nada, hoy todo continúa", ha dicho en su intervención en el acto tras salir de la cárcel de Lledoners al ser indultado por el Gobierno.



Junqueras ha sostenido que ahora son nueve personas más que se añaden y continúan el compromiso "por la libertad de todas las personas de este país" y por la amnistía, ya que ha recordado que hay muchos más independentistas con causas judiciales pendientes, haciendo una especial referencia a los dirigentes independentistas en el extranjero.



El líder republicano ha asegurado que su voluntad continúa siendo trasladar al terreno de la política todas sus aspiraciones e ideales: "No hay ideal y compromiso más noble y más alto que el de la libertad del país y la independencia. El de los valores republicanos, el compromiso con la justicia social y con la libertad de todas las personas".



"El país nos necesita tanto como siempre y más que nunca. Nosotros salimos con el compromiso de seguir trabajando desde la política para hacer todo aquello que nunca debería haber salido de la política", ha reivindicado.



Además, ha dicho que ahora se reencontrará con sus personas cercanas pero que después volverá a trabajar desde fuera de la cárcel por la independencia: "Mañana, pasado y hasta el día de la victoria continuaremos trabajando al lado de la gente de este país sin excluir a nadie para hacer realidad este sueño de una república catalana".