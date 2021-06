El Winzink Center se rinde a los pies de David Bisbal

El artista español que más discos vendió en 2020, David Bisbal, vuelve a la carretera con su gira "En tus planes 2021", que arranca esta noche en el Wizink Center de Madrid con un aforo aproximado de 5.000 personas. EFE/ Luca Piergiovanni

Madrid, 22 jun (EFE).- David Bisbal arrasó esta noche en la capital, donde ha conquistado a las 5.000 personas que han llenado el Wizink Center para escuchar las canciones de su último disco, "En tus planes" (2020), rememorar algunos clásicos y cantar al ritmo de sus grandes éxitos.

Un público cargado de energía y con ganas de volver a la normalidad de los conciertos vitoreaba el nombre del almeriense para que saliera a escena pasados los minutos del comienzo. Había ganas de escuchar al artista que más discos vendió en 2020 y que tuvo que cancelar su gira a causa del Coronavirus.

Con la primera canción, “Silencio” los seguidores se han rendido a los pies del almeriense, quien se ha mostrado encantado de pisar de nuevo el escenario del antiguo Palacio de Deportes, donde hoy y mañana colgó el cartel de “Entradas vendidas”. “No hemos dejado de luchar para que nuestro sueño se cumpliese y aquí estamos de vuelta”, señaló un Bisbal emocionado por poder volver a pisar uno de los escenarios más importantes de la capital.

Con su traje azul, con el que protagoniza la portada de su último disco, el almeriense no dejó que cayera la euforia de un público totalmente entregado, por lo que continuó el show con uno de los temas más movidos de "En tus planes", “Amor ame”, aunque la canción que puso al público de pie y gritar fue “No amanece”: “Ojalá y no amanezca nunca y poder quedarme aquí con vosotros”, añadía.

Durante la velada se vivieron momentos especialmente emotivos en los que la magia se hizo presente en el auditorio y las voces del público sonaron al unísono para entonar baladas como “La necesidad”, “La tenga o no”, “Culpable” o “Sabrás” que ha dedicaba a su hijo pequeño Matteo.

“Culpable”, “Como la primera vez”, “Esclavo”, “Vuelve” … Uno a uno fue cumpliendo religiosamente con los cortes más conocidos de su repertorio, intercalando apenas un par del nuevo disco, y poniendo al público a tono para lo que venía.

También fue muy emotivo el momento que Bisbal vivió junto al cantante Sebastián Yatra, quien sorprendió al público con su presencia para cantar juntos su éxito “A partir de hoy”. “Cantantes como él hay pocos en el mundo, así que es todo un placer estar acompañándote aquí esta noche”, apuntaba el colombiano.

“Cuánto amo a mi princesa”, sentenciaba el cantante en honor a su hija mayor, Ella, “hacía mucho tiempo que no la cantaba desde un escenario, ella sabe que la amo”. Bisbal se mostró en todo momento agradecido por el “apoyo y calor” del público, tanto que no paraba de agradecer su presencia esta noche.

Quiso el almeriense recordar los meses del confinamiento poniendo buena cara al mal tiempo cantando el exitoso tema que interpreta junto Aitana “Si tú la quieres”, y ha lamentado que la extriunfita no pudiera estar allí para cantarla juntos: “Es muy grande, y cada vez más, por eso tiene muchos compromisos. Una artistaza”.

El concierto después de la montaña rusa de energías y diferentes momentos de su carrera y recuerdos terminó por todo lo alto con dos de sus canciones más coreadas y que le llevaron en su día a estar donde está hoy, “Bulería” y “Ave María”.

Sin duda uno de los conciertos imprescindibles para quienes hayan acompañado al artista en su carrera ya que es una estupenda manera de acercarnos a sus éxitos más actuales como revivir los que un día tanto marcaron a una generación.

Al final del concierto, el ambiente que predominaba entre los asistentes era una sensación de felicidad, éxtasis y euforia por lo que acababan de vivir esta noche después de tanto tiempo sin asistir a un “concierto en condiciones”. Una cita que muchos han definido como “especial” y “mágica” en la que han podido divertirse y emocionarse con un Bisbal volcado con su público.

La gira del almeriense "En tus planes 2021" no ha hecho más que empezar con doble concierto en la capital y que tendrá parada en las distintas ciudades del país como su tierra natal Almería, Valencia, Santander, Marbella, Murcia, Sevilla y Córdoba, entre otras.

Silvia García Herráez