El presidente de Ecuador fue operado con éxito en hospital de EEUU

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien usa bastón para poder caminar tras una mala práctica médica, fue sometido el miércoles en Miami a una exitosa operación de "mediana complejidad y poco invasiva" en la zona lumbar, informó la secretaría de comunicación del gobierno.

"El procedimiento se ha desarrollado de acuerdo a lo planificado y ha culminado con éxito, sin complicación alguna", señaló la cartera en un comunicado.

Agregó que "es previsible que, con la cirugía y con rehabilitación física, el Mandatario mejore su movilidad".

La operación consistió en eliminar un quiste en el área lumbar.

Lasso, de 65 años y quien tomó posesión hace un mes, se fracturó en 2013 el peroné derecho durante una peregrinación religiosa en España, donde una mala práctica médica para corregir la lesión comprometió su médula espinal.

"Para mala suerte mía, el anestesiólogo comete un error, me pincha la duramadre y se me causa un hematoma en la cola de caballo, que me produjo unos dolores en las piernas insoportables durante 45 días. Bajé 30 libras de peso, no podía dormir, me aparté un poquito del mundo", relató el mandatario poco antes ganar el balotaje del 11 de abril.

Cuatro años después, el hematoma se convirtió en varios quistes en la médula espinal, siendo operado en 2018 en Estados Unidos.

Lasso, quien cumple su primer viaje al exterior como gobernante ecuatoriano, mantiene sus "actividades de despacho" desde Estados Unidos y retomará su agenda pública el próximo miércoles, según la secretaría de comunicación.

