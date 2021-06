El petróleo de Texas abre con una subida del 1,29 %, hasta los 73,79 dólares el barril

Nueva York, 23 jun (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una subida del 1,29 %, hasta 73,79 dólares el barril, con los inversores pendientes de los datos sobre inventarios.

A las 9.05 hora local (13.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en agosto ascendían 0,94 dólares con respecto al cierre de la sesión anterior.

El petróleo de referencia en EE.UU. continuaba al alza esta mañana, manteniéndose en niveles no vistos desde 2018 gracias a reportes de un nuevo descenso semanal en las reservas nacionales.

El Instituto Americano del Petróleo, un grupo privado del sector, ha estimado una caída de 7,2 millones de barriles en la semana terminada el 18 de junio, por encima de lo esperado.

Los inversores están ahora pendientes del dato oficial de la Administración de Información Energética, que se divulgará esta tarde.

"Gracias a los exitosos programas de vacunación, las economías están reabriendo y la demanda de combustible está elevándose. La fuerte demanda está drenando los inventarios, impulsando los precios hasta máximos no vistos en años", explicó la analista Sophie Griffiths, de Oanda.

Los expertos han señalado que las fuertes subidas en los barriles de referencia en EE.UU. y Europa, sumados a los descensos en las reservas que se ven desde hace semanas, apuntan a un desajuste entre oferta y demanda.

En ese sentido, la atención está ya fijada en la próxima reunión que celebrarán la OPEP y sus aliados sobre su estrategia de producción, el 1 de julio, en la que se espera que sigan abriendo los grifos a partir de agosto.

"Dada la mejorada perspectiva de demanda y el hecho de que el petróleo iraní probablemente no volverá al mercado pronto, hay posibilidades de que algunas naciones de la OPEP+ como Rusia presionen para un incremento de la producción a partir de agosto", explicó Griffiths.