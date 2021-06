El olvido y la discriminación, la condena para millones de viudas

Fotografía de archivo del 7 de junio de 2016 que muestra a las viudas de las víctimas de masacres ocurridas durante el conflicto armado interno de Guatemala, durante una audiencia en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Esteban Biba /Archivo

Naciones Unidas, 23 jun (EFE).- Olvidadas o, aún peor, activamente discriminadas, millones de viudas en países de todo el mundo viven condenadas a la pobreza y a la exclusión, un problema que se está acrecentando como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

El virus, que se ha demostrado mucho más letal para los hombres, ha dejado a muchas más mujeres sin sus maridos y, en numerosos lugares, ha agravado los problemas a los que se enfrentan, en especial en los países en vías de desarrollo.

Así lo advierte Naciones Unidas coincidiendo con el Día Internacional de las Viudas, una conmemoración que se celebra oficialmente cada 23 de junio desde hace una década.

Para muchos activistas, sin embargo, hay poco o nada que celebrar: "es un día para estar muy enfadados por el completo silencio y por las enormes cifras de viudas de todas las edades que están creando los conflictos y la covid-19", explica a Efe Margaret Owen.

Owen es una de las grandes voces en este ámbito como fundadora y presidenta de Widows For Peace Through Democracy (WPD), una ONG británica que sirve de paraguas a entidades de distintos países y que trabaja para proteger los derechos de las viudas en todo el mundo, en especial en zonas de conflicto o postconflicto.

INVISIBLES Y SIN APOYO

Según la ONU, en el mundo hay más de 258 millones de viudas, pero su situación ha estado tradicionalmente invisibilizada y las medidas de apoyo por parte de los Gobiernos son en general escasas.

El dolor que acompaña a la muerte de un marido es para muchas mujeres sólo el inicio de un calvario que puede incluir prejuicios, estigmas, restricciones y tradiciones dañinas.

En algunos casos, pueden llegar a ser separadas de sus hijos, forzadas a rituales que incluyen sexo forzado o "traspasadas" a una nueva pareja como un hermano u otro familiar de su marido.

El problema más extendido, sin embargo, son las difíciles situaciones económicas a las que se ven abocadas.

En muchos países, las viudas son discriminadas y, por ejemplo, no tienen derecho a heredar, pueden perder sus tierras o propiedades, ven negado el acceso a servicios bancarios o créditos, a las pensiones o tienen dificultades para trabajar.

Como resultado, una de cada diez viudas que hay en el mundo vive en pobreza extrema, según estimaciones de Naciones Unidas.

"Los derechos humanos, incluido el derecho a heredar y a poseer bienes, no deben estar supeditados al estado civil. El derecho sucesorio y las redes de seguridad social deben garantizar la protección y seguridad de las viudas", defiende el secretario general de la ONU, António Guterres, en su mensaje con motivo del Día Internacional.

Según datos de ONU Mujeres, un 40 % de los países siguen teniendo sistemas de herencia desiguales, que perjudican a las viudas, y que las dejan sin un acceso seguro a tierras y recursos para poder mantenerse.

Owen subraya que muchas mujeres se ven abocadas a una situación casi de esclavitud o a la exclusión, un problema que repercute a menudo en los hijos, perpetuando esa situación de generación en generación.

Ahora, con la pandemia y con numerosos conflictos armados en curso, el número de viudas está creciendo de forma "exponencial" y amenaza con dejar a este colectivo "aún más atrás", señala esta abogada en una conversación telefónica.

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

La irrupción de la covid-19 no ha hecho más que complicar ese panorama, multiplicando el número de viudas y limitando los recursos y la atención que se dedican a ellas.

"A menudo sin ahorros y sin otro apoyo de ingresos, las viudas se han visto especialmente expuestas a la repentina pérdida de empleos durante la pandemia creando vulnerabilidades financieras inmediatas y graves", señala la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en una declaración preparada para este día 23.

Según Mlambo-Ngcuka, ello está teniendo serias consecuencias, desde inseguridad alimentaria a un mayor riesgo de caer en la trata de personas, lo que hace que "la falta de cualquier tipo de protección social para las viudas, en la mayoría de los países en desarrollo, sea un asunto particularmente urgente"

"La asistencia social, incluidas las transferencias en efectivo y las pensiones, puede ayudar a las viudas, que a menudo tienen que asumir la plena responsabilidad de sus familias. Los Gobiernos deben hacer un esfuerzo especial para que estas medidas lleguen a las mujeres poco visibles, por ejemplo, las que no tienen documentos de identidad o cuentas bancarias", añade Guterres.

Para Naciones Unidas, junto a ese apoyo público, es fundamental mejorar el acceso de las viudas a herencias y tierras, acabar con leyes discriminatorias y sistemas patriarcales que las perjudican y facilitar el "empoderamiento" con acceso a la educación, a trabajos dignos y acaban con los estigmas.

"Todo el mundo piensa que es un día para celebrar, pero debe ser un día para exigir acciones", insiste Owen sobre este 23 de junio.

Mario Villar