EEUU.- La Casa Blanca adelanta que Harris visitará este viernes la frontera con México

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Casa Blanca ha adelantado este miércoles que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará este viernes la ciudad limítrofe de El Paso, Texas, en la frontera con México.



Su asesora y portavoz principal, Symone Sanders, ha contado que como parte de la tarea diplomática que le fue encomendada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Harris viajó a principios de mes a El Salvador, Guatemala y Honduras "para abordar las causas fundamentales de la migración" y ahora este viernes se desplazará a la ciudad de El Paso.



Sanders ha comunicado también que Harris viajará con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informa el periódico 'Politico'. Después de su paso por Centroamérica, la vicepresidenta ha sido cuestionada en numerosas ocasiones sobre cuándo visitaría la frontera con México. Ante ello, la vicepresidenta respondió que tampoco había visitado Europa, lo que aumentó las críticas.



La visita de Harris se producirá días antes de la que tiene previsto realizar el expresidente Donald Trump junto a una delegación de congresistas republicanos de la Cámara de Representantes.



"Harris y Biden recibieron la frontera más fuerte en la historia de Estados Unidos y ahora es de lejos la peor en la historia de Estados Unidos. Si el gobernador (de Texas, Greg) Abbott y yo no fuéramos a ir allí la próxima semana, ¡ella nunca habría ido!", ha asegurado Trump en un comunicado.



Durante su visita a Centroamérica hace un par de semanas, Harris rechazó las críticas de que no estaba tratando con su mayor interés la crisis migratoria y enfatizó en abordar "las causas fundamentales" que hacen que miles de personas pongan rumbo a Estados Unidos pese al peligro que conlleva, llegando incluso a pedir en Guatemala a los migrantes que no viajaran al país. "No vengas. Estados Unidos continuará haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestra frontera", pidió.