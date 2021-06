Diario prodemocracia de Hong Kong intervenido por autoridades dejará de publicarse el jueves

CentralDiario prodemocracia de Hong Kong intervenido por autoridades dejará de publicarse el jueves Por Jerome TAYLOR, Yan ZHAO =(Fotos archivo+Video+Infografía)= Hong Kong, 23 Jun 2021 (AFP) - El diario prodemocracia Apple Daily de Hong Kong anunció que publicará el jueves su última edición, después de que sus activos fueran congelados por las autoridades, lo que significará la desaparición del medio más crítico contra China en este territorio.Su cierre es el último ataque contra las libertades en la antigua colonia británica y a medio plazo podría llevar a medios internacionales presentes en Hong Kong a replantearse su presencia en este importante centro financiero internacional. "Apple Daily decidió que el diario pondrá punto final a sus actividades a partir de medianoche y que el 24 de junio será el último día en que sea publicado", señaló este miércoles el medio en su página en Internet. El sitio en línea de la publicación dejará de actualizarse a medianoche.El allanamiento e intervención del este medio de comunicación se ampara en la controvertida ley sobre la seguridad nacional, aprobada hace casi un año, que está acallando a las voces críticas de la excolonia británica.Los periodistas de Apple Daily dijeron que planean imprimir un millón de ejemplares durante la noche, una cifra asombrosa dado que Hong Kong cuenta con 7,5 millones de habitantes.Los comunicadores expresaron su desazón por el cierre del periódico y la pérdida de unos 1.000 puestos de trabajo. "Tengo decenas de miles de palabras en mi corazón, pero estoy sin palabras en este momento", dijo a la AFP Ip Yut-kin, presidente de la empresa matriz del diario, Next Digital.- "Escalofriante" -El Apple Daily ha mostrado su apoyo firme durante años al movimiento prodemocracia hongkonés y nunca ha dejado de criticar abiertamente a los dirigentes chinos. Pekín no ha ocultado su deseo de ver desaparecer el rotativo y ha utilizado la ley de seguridad nacional para socavarlo. El propietario del medio, Jimmy Lai, actualmente en la cárcel y condenado a varios años de prisión por su participación en las protestas por la democracia de 2019, fue uno de los primeros en ser acusado en virtud de esta ley. Pero el capítulo final del periódico, creado hace 26 años, se produjo en la última semana, cuando las autoridades allanaron la redacción del periódico, arrestaron a seis responsables y congelaron sus activos. Esta intervención paralizó completamente la capacidad del periódico para continuar el negocio y pagar a sus empleados. Este miércoles, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, calificó de "escalofriante" su desaparición."El cierre forzado de @AppleDaily_HK por parte de las autoridades de Hong Kong es una demostración escalofriante de su campaña para acallar a todas las voces de la oposición", escribió Raab en Twitter.- "No será el último" -Pekín ha alegado que las acusaciones contra Apple Daily se deben a artículos y columnas que supuestamente apoyaban las sanciones internacionales contra China, una opinión que ahora se considera ilegal.Se trata de la primera vez que opiniones políticas publicadas por un medio de comunicación de Hong Kong provocan acciones judiciales amparadas en la ley de seguridad nacional.Cinco ejecutivos, entre ellos el editor jefe, Ryan Law, y el director ejecutivo, Cheung Kim-hung, fueron detenidos la semana pasada, acusados de connivencia con fuerzas extranjeras para debilitar la seguridad nacional china.Este miércoles, la policía arrestó a Yeung Ching-kee, que escribe bajo el seudónimo de Li Ping, y es uno de los principales columnistas del periódico.Varios medios internacionales tienen sedes regionales en Hong Kong y algunos se interrogan ahora sobre su futuro."Cuando escribir puede llevarte a cadena perpetua, estás siendo censurado. Apple no será el último", indicó a la AFP Sharron Fast, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Hong Kong. Hong Kong ha caído en la clasificación anual de libertad de prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras (RSF), desde el puesto 18º en 2002 al 80º en 2021, mientras que China descendió del 177 al 180, sólo por delante de Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea.Paralelamente, este miércoles comenzó en Hong Kong el primer juicio sin jurado por infringir esta ley de seguridad nacional. En el banquillo se sienta Tong Ying-kit, de 24 años, acusado de terrorismo, incitación a la secesión y conducta peligrosa por haber embestido con la moto a un grupo de policías, tres de los cuales resultaron heridos, el 1 de julio de 2020, horas después de la entrada en vigor de la ley. yan/jta/axn/rsc/bl