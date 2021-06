Deniegan el acceso a beneficios a algunos británicos en la UE, según la ministra de Interior

La ministra británica de Interior, Priti Patel.EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Londres, 23 jun (EFE).- La ministra británica de Interior, Priti Patel, dijo este miércoles que a algunos ciudadanos del Reino Unido que viven en la Unión Europea (UE) se les ha denegado el acceso a beneficios y servicios, y pidió a los países comunitarios que cumplan con sus obligaciones hacia estas personas.

Con motivo de cumplirse hoy el quinto aniversario del triunfo del Brexit en el referéndum celebrado en el Reino Unido, Patel manifestó la inquietud sobre la situación de los británicos en un artículo publicado en el periódico "The Daily Telegraph".

"Estamos al tanto de que algunos ciudadanos del Reino Unido en la UE se han enfrentado a problemas en el embarque y entrada en la UE; y ha habido una serie de casos de nacionales del Reino Unido en la UE a los que se les pide documentos de residencia que no necesitan tener, no tienen acceso a beneficios y servicios, y tienen problemas con su derecho al trabajo", agregó la ministra.

"Es justo que la UE cumpla con sus obligaciones en materia de derechos de los ciudadanos, tal como lo ha hecho el Reino Unido con los ciudadanos de la UE en el Reino Unido", agregó.

En virtud de lo negociado entre Londres y Bruselas, se respetarían los derechos de residencia tanto a los británicos que viven en el UE como los comunitarios en el Reino Unido.

