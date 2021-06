Dani Sordo debuta en el Rally Safari Kenia

Dani Sordo. EFE/EPA/JOSE COELHO/Archivo

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El piloto español Dani Sordo del equipo Hyundai Motorsport hará su estreno en el Rally Safari Kenia este fin de semana.

Tras 15 años de su primera participación en el World Rally Championship (WRC) el piloto nacido en Puente San Miguel (Cantabria) competirá por primera vez en el continente africano, el único en el que no ha corrido hasta ahora.

Luego de casi dos décadas de ausencia en este territorio, el certamen mundialista regresa a la sabana africana, uno de sus míticos escenarios que representará un desafío inédito para pilotos, copilotos y sus equipos.

"Estoy seguro de que va a ser una experiencia increíble, no hay otro rally como el Safari", declaró Sordo, quien aseguró que más allá de nunca haber corrido allí le gusta pilotar en este tipo de condiciones.

A bordo del Hyundai Coupé i20 WRC y junto a su copiloto Borja Rozada, el cántabro, que es séptimo en la clasificación de pilotos del mundial, afrontará su tercera participación de la temporada con el objetivo de sumar puntos en la clasificación de constructores liderada por su equipo en los últimos dos años.

La prueba en suelo keniano se inicia hoy con el tramo de prueba, continuará este jueves con la primera especial cronometrada y el resto de los tramos de la competición se disputarán entre el viernes y el próximo domingo.









"Est

Kenia supone otro desafío distinto, pero estoy seguro de que va a ser una experiencia increíble. No hay otro rally como el Safari. Nunca hemos corrido aquí, sus tramos son realmente únicos. Me gusta pilotar en este tipo de condiciones, va a ser una carrera difícil como lo era en el pasado. Vamos a ver qué tal se nos da. Esperamos poder conseguir un buen resultado para el equipo, que ha estado trabajando sin parar durante todas estas últimas carreras”.