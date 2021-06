Coronavirus.- Moscú notifica su cifra más alta de muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La capital de Rusia, Moscú, ha notificado este miércoles cerca de 90 muertos por coronavirus durante el último día, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, en medio de un repunte durante los últimos días que ha llevado a las autoridades locales a imponer una nueva batería de restricciones.



El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha indicado que en el país se han registrado 17.594 contagios y 548 muertos durante las últimas 24 horas, lo que eleva los totales a 5.368.513 y 130.895, respectivamente.



Así, ha resaltado que Moscú ha notificado 6.534 positivos y 88 decesos, si bien la ciudad de San Petersburgo ha sido la que ha confirmado más fallecidos durante el último día, con 93 fallecidos, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.



Por otra parte, el organismo ha resaltado que hasta la fecha 4.902.110 personas se han recuperado de la COVID-19, incluidas 12.660 durante las últimas 24 horas. En la capital han recibido el alta hospitalaria 3.670 pacientes, tal y como señala el último balance.



El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, anunció el viernes la decisión de reducir a mil el aforo en los espectáculos públicos. "No quería hacerlo, pero no me queda otra. A partir de hoy limitaremos a mil personas el aforo en los espectáculos", recalcó.



Sobianin desveló además que se prorroga hasta el 29 de junio el cierre de los restaurantes en centros comerciales, mientras que entre las 23.00 y las 6.00 horas (hora local) los bares y restaurantes de la capital sólo podrán servir comida para llevar o a domicilio.