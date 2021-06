Coronavirus.- Eslovaquia donará o venderá 160.000 dosis de Sputnik V por la baja demanda

VARSOVIA, 23 (DPA/EP)



Las autoridades de Eslovaquia quieren donar o vender 160.000 dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V por la baja demanda entre la población.



Según ha detallado el Gobierno eslovaco este miércoles, las dosis probablemente se destinarán a países de los Balcanes occidentales.



Eslovaquia ha administrado la Sputnik V a pesar de que la vacuna aún no ha sido autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). El ministro de Finanzas, Igor Matovic, había comprado 200.000 dosis, que caducarán este verano, a Rusia.



Matovic ha culpado del rechazo al biológico ruso a una "vil campaña de tres meses" en las redes sociales. Él no se ha vacunado con la Sputnik V, justificando su decisión en que viaja muy a menudo y la vacuna no está reconocida en todos los países.



La ciudadanía eslovaca no ha estado especialmente interesada en inyectarse la Sputnik V ya desde el principio. Únicamente 14.214 personas han pedido recibirla, según los datos oficiales, y 8.004 han sido vacunadas con ella.



En total, unos dos millones de los 5,5 millones de eslovacos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, y un 25 por ciento de la población tiene la pauta completa.