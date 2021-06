Ciencia.-La NASA selecciona sus primeras misiones a la cara oculta de la Luna

23-06-2021 Cuenca Schrodinger, donde llegarían las primeras sondas de la NASA en la cara oculta de la Luna POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LPI/USRA/NASA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La NASA ha seleccionado tres nuevas misiones privadas no tripuladas con cargas útiles con destino a la Luna, de las que dos estarían destinadas por primera vez a la cara oculta del satélite de la Tierra.



Aún en fase de negociación en los planes lunares de la NASA con el sector privado, estas dos cargas útiles serán enviadas en tándem a la cuenca de Schrödinger, que es un gran cráter de impacto en el lado opuesto de la Luna cerca del Polo Sur lunar, informa la agencia en un comunicado.



El Farside Seismic Suite (FSS), una de las dos cargas útiles que se entregarán a la cuenca de Schrödinger, llevará dos sismómetros: el sismómetro vertical Very Broadband y el sensor Short Period.



La NASA midió la actividad sísmica en el lado cercano de la Luna como parte del programa Apolo, pero el FSS devolverá los primeros datos sísmicos de la agencia del lado lejano de la Luna, un posible destino futuro para los astronautas de Artemisa. Estos nuevos datos podrían ayudar a los científicos a comprender mejor la actividad tectónica en el lado lejano de la Luna, revelar la frecuencia con la que el lado lejano lunar se ve afectado por pequeños meteoritos y proporcionar nuevas restricciones en la estructura interna de la Luna.



FSS continuará tomando datos durante varios meses en la superficie lunar más allá de la vida útil del módulo de aterrizaje. Para sobrevivir a las noches lunares de dos semanas de duración, el paquete FSS será autosuficiente con energía, comunicaciones y control térmico independientes. El doctor Mark Panning del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California lidera esta suite de carga útil.



El Lunar Interior Temperature and Materials Suite (LITMS), la otra carga útil que se dirige a la cuenca Schrödinger, es un conjunto de dos instrumentos: el taladro neumático Lunar Instrumentation for Thermal Exploration with Rapidity y la Sonda Magnetotelúrica Lunar.



Esta suite de carga útil investigará el flujo de calor y la conductividad eléctrica del interior lunar en la cuenca de Schrödinger, dando una mirada en profundidad al flujo de calor y mecánico interno de la Luna. Los datos LITMS también complementarán los datos sísmicos adquiridos por el FSS para proporcionar una imagen más completa del subsuelo cercano y profundo del lado lejano de la Luna. El doctor Robert Grimm del Southwest Research Institute dirige este paquete de carga útil.



En tercer lugar, Lunar Vertex, la tercera selección, es una suite de carga útil conjunta de módulo de aterrizaje y rover programada para ser entregada a Reiner Gamma, una de las características naturales más distintivas y enigmáticas de la Luna, conocida como un remolino lunar. Los científicos no comprenden completamente qué son los remolinos lunares o cómo se forman, pero saben que están estrechamente relacionados con anomalías asociadas con el campo magnético de la Luna. El rover Lunar Vertex realizará mediciones detalladas de la superficie del campo magnético de la Luna utilizando un magnetómetro integrado.



Los datos del campo magnético de la superficie lunar que recopila el rover mejorarán los datos que la nave espacial recopila en órbita alrededor de la Luna y ayudarán a los científicos a comprender mejor cómo se forman y evolucionan estos misteriosos remolinos lunares, además de proporcionar más información sobre el interior y el núcleo de la Luna. El doctor David Blewett del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins dirige este paquete de carga útil.