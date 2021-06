C H I L E arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

C H I L E (@eduardoelchile) causó un gran éxito en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 221.047 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares fueron:





Uña foto con mi diosa.🙏





Amigos todas las camisas que uso tan chulas que ven esta temporada son de collab que tenemos con los duros de @wearefashionsucks les recomiendo que vayan a checarlas más si te gusta la onda 80’s 90,s 📸 @bernardoloz





Un inche selfie. 😎 con mi crema de @wearefashionsucks Vayan a la página oficial y busquen nuestra collab. 🔥





Mis reyes bellos sigan reproduciendo “i got the” el link está en mi bio y Djs coméntenme un 👌🏼 si quieren que se las mande y les mando DM. @holypigrecords 🐽 @cozumelboatrentals





No olviden seguir escuchando en @spotify mi nuevo release “i got the” comenten un 🔥 si ya lo escucharon y si no el link está en mi bio. Muchas gracias por seguir apoyando a todo el talento Mexa. #elfuturoesahoraperras 🐶 @holypigrecords 🔥

Eduardo "Chile" Miranda nació el 2 de junio de 1994 en Cuautitlán Izcalli. Saltó a la fama cuando ganó la última edición del reality show Big Brother en 2015.

Después de su paso en aquel show de telerealidad, El Chile participó en Acapulco Shore, un reality de MTV, que se estrenó en 2014. Eduardo se incorporó al show a partir de la quinta temporada. Además de su participación en aquel reality, Eduardo comenzó su carrera como Dj y ha participado en diversos festivales de música como "Medusa México".