Borrador de informe de la ONU sobre cambio climático permite ver "la realidad de frente" (Greta Thunberg a AFP)

El borrador del informe de la ONU sobre el cambio climático permite al mundo ver "la realidad de frente", dijo el miércoles a la AFP la activista sueca Greta Thunberg.

Aumque confirma que la situación climática es "muy grave" y que es necesario "actuar ya", el texto resultante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU es también una fuente de "esperanza" porque muestra que hay "cada vez más gente que está dispuesta a decir las cosas como son", afirmó la joven en una entrevista con la AFP.

"Es la realidad y a ella vamos a tener que adaptarnos", insistió la creadora del movimiento Fridays For Future (Viernes por el Futuro) y de las huelgas escolares para reclamar más acciones contra el calentamiento global por parte de los Estados.

Escasez de agua, éxodo, desnutrición, extinción de especies... La vida en la Tierra, tal y como la conocemos, se verá ineludiblemente transformada por el cambio climático cuando los niños nacidos en 2021 tengan 30 años, o incluso antes, según esta versión preliminar de un informe que se publicará el próximo año y que la AFP pudo consultar en exclusiva.

Cualquiera que sea el ritmo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos devastadores del calentamiento sobre la naturaleza y la humanidad que depende de ella se acelerarán, aseguró el IPCC, y se harán dolorosamente palpables mucho antes del 2050.

"No podemos hacer frente a esta crisis sin decir las cosas tal y como son, hasta que seamos lo suficientemente adultos como para decir la verdad y enfrentarnos a la realidad", manifestó Thunberg.

"Así que esto es algo que puede ayudar a que la gente se despierte, lo cual es muy útil", subrayó la joven de 18 años, quien consideró que el informe permite "abrir los ojos", lo que es mejor que una "falsa tranquilidad".

"Algunos están tan obsesionados con la idea de no asustar a la gente que no quieren hablar de la crisis climática. Pero por mi experiencia con la gente que he conocido es completamente lo contrario", dijo a la AFP por videoconferencia desde las cercanías de Estocolmo.

"Lo peor es cuando no queremos afrontar la realidad y le restamos importancia a las cosas, diciendo 'todo va a ir bien, no te preocupes' (...) o 'estamos haciendo todo lo que podemos' cuando no es cierto", argumentó la joven.

