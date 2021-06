Biden destituye al jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. nombrado por Trump

En la imagen, el presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Washington, 23 jun (EFE).- El Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, ha destituido al jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), Rodney Scott, nombrado durante el mandato del exmandatario Donald Trump (2017-2021), informó este miércoles el propio afectado.

En un mensaje en su cuenta personal de Facebook, Scott explicó que ha recibido una carta en la que se le informa de su "reasignación".

Aclaró que normalmente el receptor de este tipo de misivas tiene tres opciones "una reubicación, una reasignación o el retiro", y que no se trata de una acción disciplinaria ni tiene por qué ofrecerse el motivo.

"Simplemente las necesidades del servicio motivan la reasignación para que la nueva Administración pueda colocar a la persona que se requiera en el puesto", dijo.

Por el momento, el Ejecutivo de EE.UU. no ha confirmado esta medida.

Tras su anuncio, Scott, quien asumió el puesto en febrero de 2020, adelantó que permanecerá en el cargo unos 60 días hasta que se produzca la transición.

La cadena de televisión CNN anticipó que Scott será sustituido provisionalmente en el puesto por el que hasta ahora ha sido el vicejefe de la CBP, Raúl Ortiz.

Desde la llegada de Biden a la Presidencia en enero pasado se esperaba la destitución de Scott, quien apareció junto a Trump en varios actos electorales defendiendo la mano dura en materia migratoria durante la campaña para los comicios de noviembre pasado, que ganó el demócrata.

La crisis con la llegada masiva de migrantes desde la frontera con México le ha estallado a Biden en los primeros meses de su mandato.

Solo en mayo pasado la CBP detuvo a más de 180.000 migrantes en la frontera sur, la cifra más alta registrada en un mes durante las últimas dos décadas.

Biden encargó a finales de marzo a su vicepresidenta, Kamala Harris, la gestión de la crisis migratoria, aunque la llegada de indocumentados no ha dejado de aumentar en los últimos meses.