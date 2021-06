Angulema premia a Chris Ware, padre del personaje de cómic Jimmy Corrigan

Imagen de Chris Ware cedida por el Festival de Cómic de Angulema/ Gil Roth. EFE

París, 23 jun (EFE).- El dibujante estadounidense Chris Ware, padre del personaje Jimmy Corrigan, recibió este miércoles el Gran Premio del Festival de Cómic de Angulema, retrasado a causa de la pandemia.

Es la cuarta vez consecutiva que Ware figuraba entre los finalistas de este galardón atribuido a partir de los votos de otros dibujantes, que en esta ocasión le prefirieron por delante de las francesas Pénélope Bagieu y Catherine Meurisse.

Nacido en Omaha en 1967, Ware cobró una enorme popularidad a partir de los años 90, tras haber recibido el apoyo del célebre Art Spiegelman, autor de Maus, que comenzó a publicarle en la revista RAW.

Su personaje Jimmy Corrigan comenzó a aparecer de forma regular en la prensa local de Texas y de ahí comenzó a cobrar fama internacional.

En 2000 firmó "Jimmy Corrigan: the smartest kid on Earth", aclamado por la crítica y que ya en 2003 recibió el premio al mejor álbum en Angulema, además de convertirse en el primer cómic considerado como la mejor novela del año por el diario británico The Guardian.

Ware también fue galardonado en este prestigioso festival francés en 2013 con el Premio Especial del Jurado por su serie "Building Stories".

"Desde hace 25 años elabora una obra original, que oscila entre una dulce melancolía y una profunda tristeza", explica el Festival, que asegura que Ware "observa con microscopio la rutina de sus personajes y sus gestos más divertidos".