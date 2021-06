AMP.- Afganistán.- Mueren cinco civiles y 20 resultan heridos al explotar una bomba al paso de un autobús en Afganistán

EEUU asegura que ha completado más del 50% del proceso de repliegue de tropas



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Al menos cinco civiles han muerto y 20 han resultado heridos a causa de la explosión de una bomba al paso de un autobús en el distrito afgano de Maiuand, situado en la provincia de Kandahar (sur) y tomado el lunes por los talibán.



La Policía provincial ha detallado que el suceso tuvo lugar en la noche del martes en la autovía que conecta Kandahar con la capital del país, Kabul, mientras que fuentes sanitarias han señalado que entre los heridos hay varios niños", según ha informado la cadena de televisión afgana de noticias Tolo TV.



Afganistán se ha visto sumido en un incremento de la violencia aprovechado por los insurgentes para lograr avances territoriales, a pesar del inicio en septiembre del proceso de conversaciones de paz entre el Gobierno y los talibán en la capital de Qatar, Doha, y en medio del repliegue de las tropas internacionales.



Uahid Omer, asesor del presidente afgano, Ashraf Ghani, incidió el martes que las ofensivas de los talibán durante los últimos meses demuestran que el grupo "no ha cambiado nada" y lamentó que, con ello, las esperanzas de paz "se desvanecen".



La envida especial de la ONU en Afganistán, Deborah Lyons, sostuvo el martes que "la mayoría de los distritos" tomados recientemente por los talibán "rodean las capitales de provincia", por lo que alertó de que los insurgentes "se estarían posicionando para intentar tomarlas una vez las fuerzas extranjeras se retiren por completo".



Ante esta situación, el Pentágono señaló el lunes que "debido a la situación dinámica" en Afganistán, las operaciones de retirada de tropas "se ajustan" con fluctuaciones y cambios, si bien incidió en que "los aspectos del repliegue no cambiarán".



El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó el martes a través de un comunicado publicado en su página web que "calcula que ha completado más del 50 por ciento del proceso de repliegue", incluida la retirada de cerca de 14.800 "piezas de equipamiento".



"La mayoría de este equipamiento no son artículos defensivos o están considerados como ser equipamiento de gran relevancia", señaló, al tiempo que agregó que "Estados Unidos ha entregado oficialmente seis instalaciones al Ministerio de Defensa afgano".



"Anticipamos transferencias adicionales de bases y activos militares en el futuro, lo que apoyará a las fuerzas de seguridad y al Gobierno mientras trabajan para estabilizar y defender su nación", zanjó el CENTCOM en su comunicado.