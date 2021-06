American Airlines no canceló vuelos por coágulos en su tripulación vacunada

Vista de un avión de la aerolínea estadounidense American Airlines. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Bogotá, 23 jun (EFE).- Es falso que la aerolínea estadounidense American Airlines haya cancelado casi dos centenares de vuelos debido a que su “tripulación vacunada tiene problemas de salud”, en específico coagulación en su sangre, como aseguran mensajes de Whatsapp que circulan en Latinoamérica y EE.UU.

Según esas publicaciones, que fueron enviadas por usuarios a EFE Verifica para su revisión, la compañía aérea ha tomado esa decisión “por falta de personal y problemas de mantenimiento”.

“Alrededor del 6 % de la programación de la aerolínea, o 190 vuelos, fueron cancelados el domingo, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware”, añade el texto.

Y continúa: “una lista interna de la compañía mostró que alrededor de la mitad de los vuelos se cancelaron debido a la falta de disponibilidad de los tripulantes”.

“Se ha informado de que esto se debe a las complicaciones de coagulación de la sangre en los empleados de la aerolínea vacunados”, cierra mensaje.

DATOS: Lo cierto es que American Airlines ha negado que los ajustes que está haciendo a su calendario para el verano tengan alguna relación con la vacunación anticovid de sus empleados. Estos responden a falta de personal y labores de mantenimiento.

“Esa afirmación es falsa”, confirmó a Efe en un correo electrónico una portavoz de la aerolínea, que incluyó una declaración oficial de la empresa sobre los cambios que se adelantan en el cronograma de vuelos.

“Las primeras semanas de junio han traído un clima sin precedentes a nuestros centros de operación más grandes, lo que ha tenido un gran impacto en nuestra operación y ha causado retrasos, vuelos cancelados e interrupciones en los horarios de los miembros de la tripulación y los planes de nuestros clientes”, asegura el texto.

“Eso, combinado con la escasez de mano de obra con la que se enfrentan algunos de nuestros proveedores y el aumento increíblemente rápido de la demanda de los clientes, nos ha llevado a desarrollar una mayor resistencia en nuestra operación, ajustando una fracción de nuestro calendario de vuelos de mediados de julio”, añade.

“Hicimos cambios específicos con el objetivo de impactar al menor número de clientes, al ajustar vuelos en mercados donde tenemos múltiples opciones de realojamiento. Nuestro enfoque este verano, y siempre, es cumplir con nuestros clientes sin importar las circunstancias”, precisa la compañía.

UNA NOTICIA VERDADERA SACADA DE CONTEXTO

Una revisión en diferentes buscadores de internet del mensaje que circula en Whatsapp lleva hasta una noticia de la cadena estadounidense CNBC titulada “American Airlines cancela cientos de vuelos debido a problemas de mantenimiento y escasez de personal”.

Fechado el 20 de junio pasado y firmado por la periodista Leslie Josephs, el texto incluye apartes en inglés idénticos a los que posteriormente fueron traducidos y usados en español en la desinformación que ahora circula en países latinoamericanos como Colombia y comunidades latinas en EE.UU.

Incluso, en la sección del texto en la que se asegura que una lista de American deja ver que la mitad de esos vuelos fueron cancelados por falta de tripulación, la cadena informativa precisa que fue CNBC la que tuvo acceso a esa información.

NINGUNA AEROLÍNEA ESTUDIA RECHAZAR A PASAJEROS VACUNADOS

Estas publicaciones se unen a otras revisadas por EFE Verifica que falsamente aseguran que las aerolíneas en todo el mundo estudian prohibir volar a vacunados contra la covid-19 porque correrían grave riesgo de sufrir trombosis.

Lo cierto es que la vacunación no puede provocar trombos por el hecho de viajar en avión, según las autoridades sanitarias, y las compañías aéreas no han advertido a sus clientes de que con las vacunas corren un gran riesgo de trombosis ni están estudiando prohibir volar a los vacunados.

Fuentes de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) consultadas por Efe dijeron que esta organización "no tiene conocimiento de que ninguna aerolínea esté considerando rechazar a los pasajeros vacunados debido a un riesgo de trombosis".

Y tampoco de que se estén "celebrando reuniones" entre compañías aéreas por este asunto.