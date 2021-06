Amazon comprará energía renovable en EE.UU, Canadá y Europa

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. acordó comprar energía de 14 parques eólicos y solares en América del Norte y Europa, reforzando su posición como el mayor comprador corporativo de electricidad renovable del mundo.

El último impulso es parte del plan de la compañía para utilizar fuentes renovables para cubrir sus necesidades de energía para 2025. El último lote de acuerdos de electricidad verde de Amazon será por una capacidad total de 1.5 gigavatios, señaló la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Estamos esforzándonos por cumplir con nuestro compromiso de alcanzar cero emisiones de carbono para 2040, 10 años antes del Acuerdo de París”, dijo Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon.

La compañía comprará energía de proyectos renovables en puntos de Estados Unidos, incluidos Arkansas, Mississippi y Pensilvania. También obtendrá electricidad de un parque solar en Alberta, Canadá, que tendrá una capacidad de 375 megavatios, lo que lo convertirá en el más grande del país cuando entre en funcionamiento en 2022. Los acuerdos también incluyen la compra de energía de un parque eólico de 52 megavatios en Finlandia y una instalación solar de 152 megavatios en España.

La electricidad ayudará a Amazon a operar sus oficinas, almacenes y centros de datos, además de cubrir la energía utilizada por los dispositivos Echo.

Los acuerdos corporativos de compra de energía son una forma clave de ayudar a estimular el desarrollo de las energías renovables y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de una empresa. Si bien Amazon se negó a revelar los términos exactos de los acuerdos anunciados este miércoles, estos generalmente involucran al desarrollador de energía renovable que vende electricidad a un precio fijo durante una cierta cantidad de años, lo que le da al desarrollador la certeza que necesita para construir el proyecto.

“Necesitamos que este tipo de inversiones sean más frecuentes para satisfacer las necesidades críticas de energía del mundo”, dijo Abigail Ross Hopper, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de Energía Solar, una organización comercial estadounidense.

