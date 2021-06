Acciones cierran con pocos cambios; caen bonos del Tesoro

(Bloomberg) -- Las acciones se cotizaron el miércoles en un rango estrecho a medida que los inversionistas evaluaban las perspectivas de una recuperación económica y el apoyo continuo de la Reserva Federal en medio de la amenaza de la inflación. Los bonos del Tesoro cayeron.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados financieros:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,1% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 registró poca variación

El Dow Jones Industrial Average bajó 0,2%

El índice MSCI World experimentó pocos cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot tuvo poca variación

El euro se debilitó 0,1% a US$1,1925

La libra esterlina fluctuó poco a US$1,3960

El yen japonés cayó 0,3% a 110,99 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos base a 1,49%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania disminuyó un punto base a -0,18%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años de registró pocos cambios a 0,78%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate subió 0,6% a US$73,26 el barril

Los futuros del oro tuvieron poca variación

