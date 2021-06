72-92. Candace Parker impone su clase y Sky logran sexto triunfo consecutivo

La jugadora de baloncesto Candace Parker. EFE/ Etienne Laurent/Archivo

Nueva York, 22 jun (EFE).- La alero Candace Parker mostró una vez más su liderazgo al aportar un doble-doble de 23 puntos, 12 rebotes y seis asistencias, que permitieron a su equipo del Chicago Sky vencer a domicilio por paliza de 72-92 al New York Liberty y ampliaron a seis partidos consecutivos su racha ganadora.

Después de no haber tenido su mejor comienzo de temporada, la vigésimo quinta en la historia de la WNBA, el Sky bajo la inspiración de Parker se colocó con marca ganadora de 8-7, e igualó su mejor racha ganadora que estableció en el 2012 que luego empató en el 2013.

El Sky mejoró a 7-0 con Parker en la alineación esta temporada. Se perdió siete partidos por una lesión en el tobillo antes de regresar y estabilizar una ofensiva de Chicago, que hasta entonces estuvo en apuros.

"Dice mucho acerca de que noche tras noche habrá diferentes jugadoras con el equipo que darán un paso al frente", declaró Parker. "En los equipos realmente especiales en los que he estado, no sabes quien lo hará y eso es emocionante".

Chicago lideró 25-20 en el segundo cuarto antes de que Parker encendiera una racha de 23-12 para llegar al descanso. Tuvo nueve puntos, seis rebotes y tres asistencias durante la racha que cambió el partido.

La exJugadora Más Valiosa (MVP) de la liga, que juega su primera temporada en su ciudad natal de Chicago, terminó la mitad con 14 puntos y 10 rebotes.

El Sky abrió el tercer cuarto con un parcial de 7-2 y nunca miró hacia atrás.

La base estadounidense húngara Allie Quigley, que salió como reserva, aportó 14 puntos para ser la segunda máxima encestadoras del Sky que tuvo a cinco jugadoras, incluidas cuatro titulares, que acabaron con números de dos dígitos.

La escolta estadounidense húngara Courtney Vandersloot, esposa de Quigley, acabó con un doble-doble de 10 punto, 10 asistencias y dos recuperaciones de balón.

Mientras que la alero Betnijah Laney anotó 18 puntos que la dejaron al frente del ataque del Liberty (7-7), que regresó a casa después de dividir cuatro partidos en un intercambio con equipos de la costa oeste.

La base Sabrina Ionescu, que salió de reserva, agregó seis puntos, ocho rebotes y siete asistencias, como sexto jugadora del equipo neoyorquino.

El entrenador de los Brooklyn Nets, el canadiense Steve Nash, presenció el partido, sentado en la cancha con la popular sudadera naranja con capucha de la WNBA. Sentada a unos asientos de él estaba la comisionado de la WNBA, Cathy Engelbert.EFE

ss/mbj/amd