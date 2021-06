10-7. Rally en la séptima entrada le da triunfo a Dominicana sobre Venezuela

Johan Mieses (c) de República Dominicana festeja con sus compañeros durante un juego contra Venezuela del preolímpico de béisbol de las América, en el estadio Hermanos Serdán en la ciudad de Puebla (México). EFE/Hilda Ríos

Puebla (México), 22 jun (EFE).- Un rally de cinco carreras en la séptima entrada definió este martes el triunfo de la selección de República Dominicana por 10-7 sobre la de Venezuela en el inicio del clasificatorio final para el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se juega en la ciudad mexicana de Puebla.

Por los dominicanos destacó con el bate Diego Goris al irse de 4-2 con dos jonrones y un par de carreras impulsadas, mientras que por los venezolanos el mejor fue Alexi Amarista al batear de 4-2 con dos jonrones y un par de anotaciones producidas.

El lanzador ganador fue Jhan Mariñez, el cuarto de siete lanzadores del país caribeño, quien trabajó una entrada y un tercio espacio en la que recibió un imparable y una carrera; el perdedor fue Luis Madero.

República Dominicana atacó desde la primera entrada cuando con dos outs, Julio Rodríguez llegó a primera base por un error del tercera base venezolano, Hernán Pérez, lo que le permitió a Juan Francisco impulsar a Rodríguez al plato para el 1-0 con un sencillo al jardín central.

Venezuela contestó en el cierre del primer capítulo con un cuadrangular al jardín derecho de Amarista, para el 1-1.

Los dominicanos no pararon de presionar y en la segunda entrada Goris le devolvió la ventaja a su selección con un cuadrangular a la pradera derecha para poner el 2-1.

Venezuela respondió en el mismo segundo capítulo con un cuadrangular de Alexander Palma al jardín derecho para el 2-2.

En el tercer rollo, Amarista botó la pelota por el jardín central para el 3-2 en favor de Venezuela.

Mientras que en la cuarta entrada, Palma provocó un error del campo corto dominicano, Ramón Torres, que le permitió a Robinson Chirinos registrar el 4-2 para los venezolanos.

En la quinta, los dominicanos remontaron con un rally de tres carreras gracias a sencillos de Melky Cabrera y Juan Francisco, que pusieron la pizarra 5-4.

En el cierre de la quinta, Venezuela no perdió el pulso y un jonrón de Danry Vásquez puso el 5-5. En la sexta, los venezolanos volvieron a tomar ventaja con un cuadrangular más, ahora de Sardiñas para el 6-5.

Hasta que en el séptimo rollo llegó el rally decisivo de los dominicanos que con cuadrangulares de Juan Francisco, Johan Mieses y Goris y un error de Sardiñas, que pusieron el 10-6 en el marcador.

En la misma séptima, Venezuela descontó mediante un jonrón solitario de Hernán Pérez que puso el 10-7 final.

- Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

R.Dominicana 1 1 0 0 3 0 5 0 0 10 14 1

Venezuela 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 9 2

Ganó: Jhan Mariñez (1-0)

Perdió: Luis Madero (0-1)

Salvó: Jairo Asencio (1)