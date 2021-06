Wéverton afirma que los partidos contra Colombia siempre son duros

En la imagen, el arquero brasileño Wéverton Pereira da Silva. EFE/Diego Parés/Archivo

Río de Janeiro, 22 jun (EFE).- El portero de la selección brasileña de fútbol Wéverton Pereira da Silva, confirmado como titular para enfrentar este miércoles en Río de Janeiro a Colombia por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa América, afirmó este martes que los partidos ante ese rival siempre son duros.

"Colombia es una gran selección, de grandes jugadores de alto nivel jugando en Europa en grandes clubes, y nos hemos preparado bien para encarar este adversario. Siempre son duros los partidos entre Brasil y Colombia", declaró Wéverton en rueda de prensa previa al partido del miércoles en el estadio Nilton Santos.

Wéverton se refirió también al atacante colombiano Miguel Borja, su excompañero en el Palmeiras. "Borja es un gran jugador, muy fuerte, pero Tite, con seguridad ya nos pasó las características y los puntos fuertes de ellos", apuntó.

El guardameta del Palmeiras tendrá la oportunidad de debutar en la presente edición del torneo continental, después de que el seleccionador Tite optara por utilizar a un portero diferente por partido, comenzando con el dueño de la posición, Álisson, ante Venezuela (3-0), y luego con Éderson, frente a Perú (4-0).

"Sabemos cuánto es disputada la posición de portero y siempre fue así en el histórico de la selección brasileña. Por eso, es buscar hacer lo mejor y aprovechar la oportunidad para mantener el nivel que todos están teniendo y buscar afirmarse, que ese es el objetivo", manifestó.

Para Wéverton, "la preparación viene ya desde el trabajo del club para ser llamado por Tite, pensando siempre en jugar y llevar todo lo que se trabajó y entrenó para la cancha".

"Él (Tite) confía en mi trabajo y estoy feliz con la oportunidad de ser escogido", subrayó el portero, quien consideró que un eventual título de Copa América no garantiza que el equipo estará listo para conseguir una de las 23 plazas para el Mundial de Catar 2022.

"Por la grandeza que Brasil tiene siempre es candidato al título, pero eso se construye en la cancha, en el día a día, en los noventa minutos y en lo que haga para conseguir ese merecimiento. Pero de aquí hasta el Mundial falta mucho tiempo, tenemos toda una temporada al frente", expresó.

El portero se refirió también al hecho del Palmeiras pedir que no fuese convocado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde Brasil defenderá la inédita medalla de oro conquistada en Río de Janeiro 2016 con Wéverton como titular.

"Ser recordado en la selección olímpica o principal es motivo de orgullo, pero entiendo todas las decisiones tomadas. Estoy muy contento de estar en la Copa América y lo más importante es que va a estar ahí (el portero) Santos (del Athletico Paranaense), mi amigo, y estoy seguro de que él va a realizar unos grandes Juegos", relató.

"Vestir la camiseta de la selección no es un sacrificio; es un gran placer y sueño con estar en el Maracaná disputando otra final, como ya gané ahí los Juegos Olímpicos y la Libertadores (de 2020, realizada en 2021)", puntualizó.