Venezuela.- Caracas saluda la misión técnica de la UE y se abre al "acompañamiento electoral"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha dado la bienvenida a la misión técnica que enviara la UE al país latinoamericano para evaluar el estado de los comicios regionales y locales previstos para noviembre, tras insistir en que "siempre hemos estado abiertos al acompañamiento electoral".



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, anunció el lunes el envío de una misión que tiene como objetivo decidir si mandar observadores al proceso electoral, algo frente a lo que Arreaza ha presumido de que "el sistema electoral venezolano (...) es quizás uno de los mejores de mundo, por no decir el mejor".



En rueda de prensa tras un encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en el marco de su visita a Moscú, Arreaza ha aseverado que quieren que "vaya el mundo entero a compartir y aprender del sistema electoral venezolano e incluso tomarlo como referencia", recoge a la agencia rusa Sptunik.



Por último, ha agregado que el proceso no necesita la aprobación de ningún país, ya que "el único cuerpo que puede reconocer o desconocer los resultados electorales de Venezuela, es el pueblo venezolano" y no dependen de "ninguna estancia exógena" para "hacer respetar la soberanía popular".



Por su parte, Lavrov ha valorado como "correcta" la decisión de la UE, ya que muestra "la capacidad de Borrell de admitir errores pasados de la Unión Europea, que ignoró las realidades y leyes del país, en este caso Venezuela".



El anuncio del jefe de la diplomacia europea abre la puerta al posible envío de una misión de observación a los comicios venezolanos de noviembre, algo que Borrell intentó para las elecciones legislativas de diciembre de 2020 sin éxito. No obstante, el Alto Representante no ha querido adelantarse y ha dicho que tomará una decisión cuando tenga en su mano el informe técnico de los diplomáticos europeos que hagan de avanzadilla.