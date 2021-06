¡Vade retro al sol! Cómo cuidar bien una joya

ILUSTRACIÓN - Para lavar la vajilla es conveniente quitarse previamente las joyas de manos y muñecas. Foto: Christin Klose/dpa

Las perlas, los collares, los aros, las pulseras y los anillos que conservamos para ocasiones especiales deben recibir ciertos cuidados si queremos que se mantengan bien pese al paso del tiempo. A continuación algunos consejos. Mantenerlas lejos de químicos, transpiración y aceites Algunas sustancias generan graves daños a las alhajas, por eso también es importante no lucirlas en cualquier oportunidad. A la hora de hacer tareas domésticas, por ejemplo, es mejor dejarlas en un cajón, ya que no deberían verse expuestas ni a productos químicos, ni al agua. Tampoco sería bueno que entraran en contacto con vapor, grasas o aceites, es decir, con algún factor químico o mecánico que pudiera alterarlas. Esto vale tanto para la ducha como para el deporte, los trabajos en el jardín y las manualidades. Otro momento en el que es mejor no tener alhajas y accesorios de valor puestos es al dormir. Lo ideal es colocar las piezas separadas sobre un paño de tela. Las perlas se conservan idealmente por separado, entre paños, o en una pequeña bolsa de tela. Protegerlas del sol Las joyas reaccionan ante determinados factores externos. Un ejemplo: las alhajas de oro y de plata pueden oxidarse según el contenido de humedad, de dióxido de carbono y de azufre que contenga el aire. Es decir, al verse expuestas a estos factores, se vuelven oscuras. Ese mismo efecto puede darse a raíz del contacto con el sudor, con perfumes o con cremas para la piel. Por eso también es importante colocarse las joyas de perlas al final, es decir, cuando el maquillaje ya está listo, porque las perlas son muy sensibles a los aerosoles y los perfumes. Algunas piedras preciosas también pueden resultar muy sensibles a la luz solar y la radiación, y si suelen estar guardadas en un sitio muy seco, se les pueden generar grietas. Ante la duda, es mejor consultar en una tienda especializada. Por lo general los especialistas saben asesorar a sus clientes sobre cómo conservar y cuidar cada pieza. dpa