Una treintena de premios Nobel apoyan Mas-Colell y defienden su "integridad"

El exconseller Andreu Mas-Colell. EFE/Toni Albir/Archivo

Barcelona, 22 jun (EFE).- Una treintena de premios Nobel de Economía y otras 20 personalidades del mundo económico han publicado una carta de apoyo al exconseller Andreu Mas-Colell, encausado en el Tribunal de Cuentas, han defendido su "integridad" y han alertado de las "consecuencias desastrosas" que puede tener este procedimiento para el profesor.

Mas-Colell, que ha sido catedrático de Economía en la Universidad de Harvard, editor de la revista 'Econometrica' y Secretario General del Consejo Europeo de Investigación, está acusado junto a otros ex altos cargos de la Generalitat de haber cometido irregularidades en la acción exterior de Cataluña entre los años 2011 y 2017, sobrepasando las competencias de la comunidad autónoma.

En la carta, publicada en el diario "El País", los firmantes advierten que el procedimiento del Tribunal de Cuentas "puede tener consecuencias financieras desastrosas" para Mas-Colell, ya que la sanción podría exceder el patrimonio de los acusados, que podrían ver incautados todos sus bienes.

"Aquellos de nosotros que hemos tratado al profesor Mas-Colell durante muchos años como colegas, estudiantes y coautores, sabemos que es una persona de la máxima integridad", resaltan los expertos, que recuerdan que el economista catalán es también reconocido por ser "una persona dedicada al bien público", como lo demuestra su marcha de Harvard para regresar a Cataluña.

"España fue muy afortunada de que un economista de la capacidad y la talla del profesor Mas-Colell estuviera dispuesto a dedicarse al servicio público", subraya la carta, que firman premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Robert Shiller, Paul Romer, Robert Aumann, Jean Tirole, Robert Wilson o Alvin Roth.

Los economistas defienden que el profesor Andreu Mas-Colell, actual presidente del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), "es un ejemplo para todos los científicos españoles en el exterior" y alertan que el resultado de este procedimiento judicial "puede tener una influencia negativa en la voluntad de estas personas de volver a su país y contribuir al servicio público".

"Esperamos que la situación se aclare con prontitud. También esperamos que, en ausencia de cargos específicos contra él, el Tribunal de Cuentas evite consecuencias indeseadas e injustas para el profesor Mas-Colell", remarcan los firmantes.

Los encausados por el Tribunal de Cuentas están citados a declarar el lunes 29 de junio y, pese a que es posible presentar recursos ante eventuales sanciones que podrían llegar ante la justicia europea, las posibles multas deberían abonarse ya en un primer momento.

Entre los acusados se cuentan también los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Francesc Homs, Neus Munté, Raül Romeva y Jordi Turull o el eurodiputado Jordi Solé, entre otros.

Alex Mas, el hijo del exconseller, denunció recientemente en un tuit las "increíbles dificultades e injusta situación" que debe padecer su padre al ser investigado por el Tribunal de Cuentas.

Ese mensaje provocó muestras de solidaridad de economistas como Dani Rodrik (Universidad de Harvard), Alexander Tabarrok (Independent Institute), Michele Boldrin (Ca Foscari), Tim Kehoe (Minnesota), Manuel Arellano (Centro de Estudios Monetarios y Financieros) o Ricardo Reis (London School of Economics), además de un tuit de la cuenta oficial del Instituto de Investigación en Economía de la Universidad de Georgetown.