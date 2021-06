Sigue juicio de 2 periodistas en Marruecos en medio de inquietud por su salud

Los juicios de los dos periodistas marroquíes Omar Radi y Suleimán Raisuni, acusados de agresión sexual en dos casos separados, han sido pospuestos hoy para el próximo martes en medio de la preocupación de su defensa por el estado de salud de ambos. EFE/ Fatima Zohra Bouaziz

Casablanca, 22 jun (EFE).- Los juicios de los dos periodistas marroquíes Omar Radi y Suleimán Raisuni, acusados de agresión sexual en dos casos separados, han sido pospuestos hoy para el próximo martes en medio de la preocupación de su defensa por el estado de salud de ambos.

Las dos audiencias se celebraron en dos salas contiguas en el Tribunal de Apelación de Casablanca, a unos 100 kilómetros al sur de Rabat, en medio de presencia de activistas de derechos humanos y el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, que viajó a Marruecos para asistir a los dos procesos.

Raisuni, acusado de agredir sexualmente a un homosexual, no asistió a su juicio en la audiencia de hoy debido, según sus abogados, al deterioro de su estado de su salud tras 75 días en huelga de hambre.

Sus abogados insistieron sobre la incapacidad física de Raisuni para desplazarse de la cárcel al tribunal, y pidieron al juez que garantice al reportero una ambulancia y una silla de ruedas para que pueda asistir a las sesiones.

No obstante, la dirección penitenciaria señaló que el estado de salud del periodista es estable.

El juez decidió al final de la audiencia mandar un aviso a Raisuni para asistir a su audiencia, so pena de continuar el proceso sin su presencia.

Por otra parte, en el caso de Omar Radi -acusado de violar a una ex compañera de trabajo- los abogados de defensa pidieron citar a testigos para declarar en la corte, y peritaje médico sobre la salud del periodista que sufre de una enfermedad crónica del Chron.

Los dos denunciantes de Radi y Raisuni no asistieron a la audiencia de hoy, mientras varias decenas de manifestantes se congregaron en la puerta del tribunal para expresar su solidaridad con las víctimas y pedir justicia para ellas.

Otra sentada de protesta opuesta fue celebrada simultáneamente en la puerta del tribunal para reclamar la liberación de los dos periodistas.

El secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió hoy al rey Mohamed VI que interceda para la liberación de Radi y Raisuni.

Radi y Raisuni -ambos detenidos en momentos diferentes hace aproximadamente un año y que se encuentran en la cárcel de Ukacha de Casablanca- se habían distinguido por su línea crítica contra el poder, Raisuni como redactor jefe del diario en árabe "Ajbar al Yaum" (hoy desaparecido por asfixia financiera) y Radi como colaborador "free lance" con varios medios internacionales.