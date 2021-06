Saúl 'Canelo' Álvarez pretende impulsar el talento mexicano como promotor

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, participa en la presentación de la aplicación para celulares ""I Can"", que promoverá la actividad física y prevé reducir los índices de obesidad en su país, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Guadalajara (México), 21 jun (EFE).- El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, mejor boxeador libra por libra del momento, aseguró este lunes que pretende impulsar el talento de pugilistas de su país en su faceta como promotor con su empresa 'Canelo Promotions'.

"Estoy muy contento de estar en Guadalajara, ahora como promotor, darle oportunidades a los peleadores. En su momento, me habría gustado tener este mismo apoyo. A todos los boxeadores les digo que van a llegar hasta donde ellos quieran, que aprovechen las oportunidades", explicó en rueda de prensa.

'Canelo' presentó la pelea de este sábado entre el mexicano Julio César 'Rey' Martínez, quien defenderá su título de peso mosca del Consejo Mundial del Boxeo (CMB) ante su compatriota Joel Córdova, en Guadalajara, Jalisco.

El combate de 'Rey' Martínez y Córdova forma parte de un contrato de cuatro funciones que 'el Canelo' organizará en México junto a su entrenador Eddy Reynoso y la promotora británica Matchroom que serán transmitidas por la plataforma deportiva de transmisión en directo DAZN.

La cartelera que Martínez encabezará el sábado incluirá otra pelea de campeonato mundial cuando el cubano Daniel Matellon defienda por primera vez su cinturón de peso mosca ligero por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el mexicano José Argumedo.

Álvarez, campeón mundial de peso supermediano por el CMB, la AMB y la Organización Mundial de Boxeo, dijo que entre sus planes está pelear próximamente en Guadalajara.

"Yo quería pelear en Guadalajara en febrero, pero la pandemia no lo permitió. La disposición la tengo, quiero pelear ante mi gente, y sé que un día se va a dar. Es cuestión de sentarnos a platicar para que se haga", añadió.

'Canelo' reafirmó que su intención es enfrentar en los próximos meses al estadounidense Caleb Plant, campeón supermediano de la Federación Mundial de Boxeo (FIB), al que pretende destronar de su cinturón para ganar todos los títulos de su división.

"El campeonato de la FIB lo tiene Caleb Plant, pero quiero unificar. Lo que es cierto es que no ha habido negociaciones aún, pero también es cuestión de platicar", finalizó.