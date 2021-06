Perú recupera fuerzas de cara a partido clave con Ecuador

Jugadores de Perú celebran al vencer a Colombia, en un partido por el grupo B de la Copa América en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania (Brasil). EFE/Joedson Alves

Goiânia (Brasil), 21 jun (EFE).- La selección peruana recuperó este lunes fuerzas tras vencer por 1-2 a Colombia con miras al decisivo encuentro de la Copa América de este miércoles con Ecuador.

El equipo titular que jugó frente a Colombia realizó una suave sesión con ejercicios de recuperación dentro de las instalaciones del hotel de concentración del combinado peruano en la ciudad brasileña de Goiânia.

El resto de la Blanquirroja se ejercitó al aire libre en espacio reducido, donde ensayaron jugadas a pelota parada y acciones de ataque y defensa, bajo las órdenes del seleccionador Ricardo Gareca y su ayudante Nolberto Solano.

El combinado peruano trabajó con sus 26 hombres en forma, especialmente el delantero Santiago Ormeño, que tras debutar con la camiseta franjirroja ante Colombia espera tener más minutos frente a Ecuador.

El encuentro ante la Tricolor se antoja decisiva para Perú, pues una victoria le daría automáticamente la clasificación para los cuartos de final.

Mientras la selección peruana es tercera del Grupo B con 3 puntos en dos partidos disputados, el equipo ecuatoriano es colista con un punto, tras el empate 2-2 del domingo ante Venezuela, que le privó del triunfo en los instantes finales.

Al término de la sesión de entrenamiento, el defensa Alexander Callens, una de las sorpresas en el once titular de Gareca ante Colombia, aseguró que se le saltaron unas lágrimas de alegría por el triunfo contra la selección cafetera.

"Hace mucho tiempo que no le ganábamos a Colombia y era el momento que había esperado. Hablé con mi familia y fue un cúmulo de emociones, así que se me salieron unas lágrimas de felicidad", relató Callens.

El defensa del New York City, quien consideró que la clave del triunfo fue "estar unidos" y "correr al cien por cien por cada balón", valoró haber actuado en el centro de la zaga al lado de Christian Ramos.

"Estoy muy contento de jugar al lado de él. He jugado varios partidos con él y siempre he tratado de aprender porque tiene mucha experiencia en la cancha", apuntó.

La selección peruana se volverá a ejercitar este martes en Goiânia en lo que será la primera sesión donde Gareca comenzará a ensayar el equipo que alineará frente a Ecuador.

El encuentro contra la Tricolor se disputará en el Estadio Olímpico de Goiânia el miércoles a partir de las 18:00 hora local (21:00 GMT).