Papa Francisco.- El Papa recuerda a los mayores que son "necesarios" y les anima a transmitir la fe a los nietos

ROMA, 22 (EUROPA PRESS)



El Papa Francisco ha recordado a las personas mayores que son "necesarias" para construir el "mundo del mañana" y les ha animado a transmitir la fe a sus nietos, en un mensaje con motivo de la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores que se celebrará el 25 de julio.



"Quiero decirte que eres necesario para construir, en fraternidad y amistad social, el mundo de mañana: el mundo en el que viviremos --nosotros, y nuestros hijos y nietos-- cuando la tormenta se haya calmado", afirma el Pontífice.



En su mensaje para esta jornada, Francisco subraya que la vocación de la Tercera Edad es "custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños".



"No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una familia, si te convertiste en abuela o abuelo de joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos", añade.



Además, les recuerda que "incluso cuando todo parece oscuro, como en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar" en medio de la soledad. Estos ángeles, según precisa, pueden ser los nietos, otros familiares, amigos de toda la vida o personas a las que han conocido durante la pandemia.



"En este tiempo hemos aprendido a comprender lo importante que son los abrazos y las visitas para cada uno de nosotros, ¡y cómo me entristece que en algunos lugares esto todavía no sea posible!", exclama el Pontífice.



Este es, según enfatiza el Papa, el sentido de esta Jornada que ha querido celebrar por primera vez precisamente este año, después de "un largo aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida social". "¡Que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor --sobre todo los que están más solos-- reciba la visita de un ángel!", insiste.



Francisco constata que la pandemia de la Covid-19 ha sido "una dura prueba" que ha afectado más a los ancianos y recuerda la petición que hizo en su encíclica Fratelli Tutti: "Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores".



Las personas mayores, según puntualiza, han sufrido en mayor medida la pandemia. "Muchos de nosotros se han enfermado, y tantos se han ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos, aislados, han sufrido la soledad durante largo tiempo", explica.



Además del mensaje del Papa, este martes, ha tenido lugar una presentación de la Jornada en la que ha intervenido el Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el Cardenal Kevin Farrell, quien ha subrayado la importancia de celebrar esta "fiesta" tras "unos meses dramáticos de dificultades".



MAYORES MALTRATADOS DURANTE LA PANDEMIA



"Muchas personas mayores tendrían derecho a quejarse de cómo han sido tratadas --o maltratadas-- en estos meses de pandemia. Pero la Iglesia nos invita a dar un paso más y nos habla de ternura", ha subrayado.



Además, ha destacado la importancia de los abuelos para "volver a aprender el arte de las relaciones" después de una pandemia que ha dejado una sociedad "deshilachada y endurecida".



Por su parte, el encargado de la pastoral de los ancianos del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Vittorio Scelzo, ha explicado que el próximo 25 de julio a las 10:00 horas, en Roma, el Papa celebrará una misa con los abuelos y ancianos de su diócesis en la que participará un número limitado de personas, en cumplimiento de la normativa sanitaria que estará en vigor en ese momento



Asimismo, ha sugerido a las diócesis y parroquias que dediquen una de sus misas dominicales a la celebración de esta Jornada, con la idea de que participe el mayor número posible de abuelos y mayores.



Además, dentro de unos días publicarán un vídeo de la oración rezada por el Pontífice junto a personas mayores de todo el mundo, entra las cuales está también el obispo más longevo del mundo que tiene 101 años. Igualmente, lanzarán una campaña por redes sociales bajo el hashtag #IamWithYouAlways.