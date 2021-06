Opositores al matrimonio gay "dilatan" su discusión en el Senado de Chile

Vista del Senado de Chile en Valparaíso (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 22 jun (EFE).- Los opositores al matrimonio igualitario están dilatando su discusión en la comisión del Senado que debate el proyecto de ley que habilita este derecho social e "impidieron" su votación por segunda vez consecutiva, denunciaron este martes activistas LGTBI.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó en un comunicado "el paso de tortuga" que está teniendo esta tramitación con predominancia de tiempo dado a los expositores que se oponen al matrimonio igualitario.

"Con total impunidad los grupos opositores a la plena igualdad legal han contando con casi tres horas para exponer su rechazo al matrimonio igualitario con discursos de odio que dañan la dignidad humana. A quienes estamos a favor apenas nos dieron 10 minutos", agregó el colectivo.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado postergó este martes la votación de las indicaciones al matrimonio igualitario presentadas por el senador ultraconservador Iván Moreira debido al excesivo tiempo de exposición otorgado a las abogadas opositoras a dicha ley.

El matrimonio entre personas del mismo sexo se ha convertido en los últimos años en una de las mayores luchas de los colectivos LGTBI en Chile, donde los homosexuales solo pueden unirse desde 2015 bajo la figura legal de Acuerdo de Unión Civil (AUC), similar a la pareja de hecho, pero no permite la adopción.

De aprobarse, Chile se convertiría en el octavo país latinoamericano en legalizar el matrimonio gay tras Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Ecuador y Costa Rica.

El proyecto, presentado durante el segundo Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) y estancado durante años, fue retomado en la comisión el pasado 15 de junio y debe ser aprobado aún en el pleno del Senado y de la Cámara de Diputados.

En enero de 2020, el Senado chileno decidió aprobar la idea de legislar el proyecto, pero no avanzó en su articulación ante la férrea oposición de los partidos conservadores que integran la coalición oficialista "Chile Vamos".

Dando un giro a su postura sobre el matrimonio igualitario y en contra de lo que defienden algunos de sus socios de Gobierno, especialmente en las filas de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN), Piñera pidió sorpresivamente a los legisladores tratar el proyecto con "urgencia", un mecanismo que permite apurar su tramitación parlamentaria.

"Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país", expresó el mandatario el pasado 1 de junio en su última rendición de cuentas ante el Parlamento.

De esta manera, añadió, "todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familias con toda la protección y dignidad que necesitan".

Piñera, un multimillonario católico que llegó al poder en marzo de 2018 para un segundo mandato no consecutivo, había desechado en 2019 la idea de impulsar el proyecto en el Congreso.