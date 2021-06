Muñiz Ruiz y Ortiz Arias, a Primera; Estrada y Medié serán asistentes de VAR

El árbitro Xavier Estrada (i). EFE/ Domenech Castelló/Archivo

Madrid, 21 jun (EFE).- El colegiado gallego Alejandro Muñiz Ruiz y el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias serán árbitros de Primera división la próxima temporada, en la que los catalanes Xavier Estrada Fernández y David Medié Jiménez se incorporarán al grupo de asistentes de vídeo de esa categoría.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo públicos los informes de la categorías profesionales de la última temporada y las plantillas para la 2021-2022.

Los nuevos árbitros de Segunda serán Iván Caparrós Hernández (C. Valenciano), Víctor García Verdura (C. Andaluz), Raúl Martín González Francés (C. Las Palmas) y Alejandro Quintero González (C. Andaluz). En esta categoría se sumarán al grupo de asistentes de vídeo Daniel Ocón Arráiz (C. La Rioja) e Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco).

Dentro del grupo de internacionales, el castellano-manchego César Soto Grado formará parte de los díez árbitros FIFA, con el valenciano Iker de Francisco Grijalba como nueva incorporación al colectivo de asistentes.

Los ganadores del Trofeo Vicente Acevedo fueron los valencianos Antonio Miguel Mateu Lahoz y Pau Cebrián Devis en Primera, junto al gallego Alejandro Muñiz Ruiz y el salmantino Alejandro Estévez Iglesias en Segunda.