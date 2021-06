Müller no entrena con el grupo pero Kroos y los otros regresan

Thomas Mueller. EFE/EPA/Lukas Barth-Tuttas / POOL /Archivo

Berlín, 22 jun (EFE).- El media punta alemán Thomas Müller no entrenó hoy con el grupo en la práctica final antes del partido contra Hungría mientras que los otros jugadores que habían estado apartados -Toni Kroos, Mats Hummels e Ilkay Gündogan- volvieron a estar a disposición del seleccionador Joachim Löw.

Kroos se ausentó el lunes como medida para regular el esfuerzo, mientras que Hummels y Gündogan tenían problemas de rodilla y problemas en los gemelos respectivamente.

Müller sufrió hacia el final del partido ante Portugal una lesión de cápsula en la rodilla derecha y es duda para mañana.

Mientras el grupo se entrenaba, Müller se ejercitó primero en el gimnasio y luego estuvo corriendo con el lateral derecho, que viene de una lesión muscular y está en proceso de recuperación.

La ausencia de Müller en el entrenamiento de hoy hace más probable que mañana cause baja ante lo que Löw tendrá que recomponer el equipo.

Una variante que se ha barajado es el ingreso de Leon Goretzka al equipo que, aunque normalmente juega más retrasado, podría asumir las funciones de Müller en la media punta.

El exinternacional Bastian Schweinsteiger, entre otros, ha advertido de que Müller es un jugador que no puede ser sustituido en un 100 por 100.

"El aporte que hace Thomas no está solo en lo que juega sino también en lo que habla. Él esta permanentemente coordinando y organizando al equipo", dijo Schweinsteiger.