Motor.- La piloto española Belén García debutará este fin de semana en las W Series

22-06-2021 La piloto española Belén García debutará este fin de semana en las W Series. La piloto española Belén García será una de las 18 participantes del campeonato internacional femenino de monoplazas W Series, que comenzará este fin de semana en el circuito austriaco de Red Bull Ring tras más de un año de parón por la pandemia de coronavirus. DEPORTES PRENSA BELÉN GARCÍA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La piloto española Belén García será una de las 18 participantes del campeonato internacional femenino de monoplazas W Series, que comenzará este fin de semana en el circuito austriaco de Red Bull Ring tras más de un año de parón por la pandemia de coronavirus.



Las W Series 2021, que pretenden convertirse en un trampolín hacia la Fórmula 1, constarán de ocho pruebas entre junio y octubre, todas ellas en el marco de Grandes Premios de Fórmula 1: Red Bull Ring (Austria), por partida doble; Silverstone (Gran Bretaña); Hungaroring (Hungría); Spa-Francorchamps (Bélgica); Zandvoort (Holanda); Austin (Estados Unidos); y el Autódromo Hermanos Rodríguez (México).



La de L'Ametlla del Vallès (Barcelona) reconoció que está "con muchas ganas" tras "una espera muy larga". "Por fin llega la primera carrera y, además, justo tras los exámenes de la Universidad, por lo que será muy bien recibida. He sufrido y trabajado mucho para llegar hasta aquí y ahora debo estar tranquila", indicó.



"Lo que me queda es seguir aprendiendo y hacer como hasta ahora, sin más preocupaciones. Toca disfrutar de esta temporada mágica que llevamos tanto tiempo esperando. Seguro que todo irá súper bien", señaló García, ganadora del Trofeo Femenino de F4 en 2019 y primera mujer en vencer una carrera de un campeonato FIA de monoplazas.



A sus 21 años, la barcelonesa todavía no ha rodado en ninguno de los trazados del campeonato. "Será todo nuevo para mí, tanto los circuitos como el coche, y en cada meeting hay poco tiempo en pista, por lo que deberé adaptarme muy rápido. Aun así, soy optimista porque hemos trabajado duro estos últimos meses, buscando maneras para encontrar el límite del coche y poder evolucionar lo más rápido posible en pista. Espero que mi desconocimiento de los circuitos no se acuse demasiado y, aunque lógicamente será un gran hándicap, soy muy optimista", afirmó.



La catalana ha disputado este año tres pruebas de la Formula Regional European Championship by Alpine con el equipo G4 Racing, en los trazados de Barcelona, Imola y Paul Ricard, unas citas que le permitieron sumar kilómetros y prepararse.



"La preparación ha sido muy buena. He aprendido muchísimo durante los test y las carreras. Pero las rivales de las W Series también llegan muy bien preparadas y con mucha experiencia. Hay un nivel muy alto en la parrilla y habrá que ir viendo dónde estaremos. Mi planteamiento es mirar siempre hacia adelante y tratar de ir mejorando carrera a carrera. Si aplico todo lo aprendido hasta ahora, puedo dar alguna sorpresa, aunque debo ser conservadora porque es una temporada larga y no se decidirá nada en la primera prueba", expuso.



Desde este fin de semana, 18 pilotos de 12 países distintos lucharán por conquistar el título; todas monoplazas Tatuus T-318 de Fórmula 3 idénticos, para fomentar la igualdad en pista. El viernes tendrán lugar los entrenamientos libres y de calificación, mientras que la carrera se correrá el sábado a partir de las 16.30 horas.



"La clave será adaptarse muy rápido a la pista, al coche y a todas las novedades para leer muy bien la situación en cada momento. Mi meta es aplicar lo aprendido hasta ahora y seguir avanzando. Me marco mini objetivos de pilotaje en una competición que afronto como un reto personal y una gran oportunidad. Por supuesto, lo que busco son victorias pero todavía es muy pronto para decir nada y habrá que ver lo que sucede en pista", concluyó.