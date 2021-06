Microsoft hace historia hoy con su valor de mercado

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. reclama su lugar en la historia, posicionándose como la segunda empresa pública de Estados Unidos en alcanzar un valor de mercado de US$2 billones. La impulsan apuestas de que su dominio en la computación en la nube y software empresarial se expandirá aún más en el mundo poscovid.

Sus acciones subieron 1,2% en Nueva York el martes, lo suficiente para que la compañía de software se uniera brevemente a Apple Inc. como una de las dos únicas compañías que cotizan a un valor tan elevado. Pero cerró apenas centavos por debajo de la referencia, en US$265,51. Saudi Aramco eclipsó brevemente ese umbral en diciembre de 2019, pero actualmente tiene un valor de mercado de aproximadamente US$1,9 billones.

Desde que tomó las riendas en 2014, el director ejecutivo, Satya Nadella, ha transformado a la empresa, convirtiéndola en el mayor vendedor de software de computación en la nube, teniendo en cuenta su infraestructura y las unidades de nube de la aplicación Office. Microsoft es también la única de las mayores empresas de tecnología de EE.UU. que hasta ahora ha evitado la reciente ola de escrutinio de reguladores antimonopolio estadounidenses, dándole más libertad tanto en adquisiciones como en expansión de productos.

Microsoft ha subido 19% en lo que va del año, superando el desempeño de Apple y Amazon.com Inc. Los resultados del tercer trimestre, publicados a fines de abril, excedieron las expectativas y reflejaron un fuerte crecimiento en todos sus segmentos comerciales.

Microsoft “tiene mucho en sus manos y lo está haciendo bien: juegos, nube, automatización, análisis, inteligencia artificial”, dijo Hilary Frisch, analista sénior de investigación de Clearbridge Investments. “Es un nombre con un valor atractivo en el sector de la tecnología, y debería beneficiarse tanto de la reapertura de la economía como de un giro más pronunciado hacia la nube”.

Cofundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, Microsoft creó la industria del software para computadores personales y dominó el mercado de los sistemas operativos para PC y el software Office durante años. Cuando creció la importancia de los navegadores de internet como Netscape en la década de 1990, Microsoft se apresuró a presentar su propio producto que incluía con el software de Windows. Esto derivó en una demanda antimonopolio, presentada en 1998 por el Gobierno de EE.UU., y un juez federal declaró culpable a la empresa en el año 2000.

Aunque Microsoft evitó una ruptura de su negocio, la sanción que el Gobierno buscaba originalmente con el caso antimonopolio, durante la próxima década el fabricante de software se perdió en gran medida de la llegada del software móvil, las redes sociales y las búsquedas en internet, quedando rezagado ante rivales más nuevos como Google y más ágiles como Apple. En los últimos siete años, Nadella ha posicionado nuevamente a Microsoft en la vanguardia de la tecnología con un enfoque en la nube, la computación móvil y la inteligencia artificial.

Si bien tomó a Microsoft 33 años desde su OPI para lograr su primer billón de dólares en valor en 2019, llegó al siguiente billón en solo dos años aproximadamente, por una mayor popularidad de las acciones de tecnología antes de la pandemia de covid-19 y durante la crisis sanitaria. Apple hizo historia en Wall Street cuando alcanzó los US$2 billones el año pasado.

Entre los nombres estadounidenses, siguen a este par Amazon, que tiene una capitalización de mercado de casi US$1,8 billones, y Alphabet Inc., con un valor de aproximadamente US$1,6 billones.

Según datos compilados por Bloomberg, más del 90% de los analistas recomiendan comprar Microsoft, mientras que ninguno tiene el equivalente en una calificación de venta de las acciones. El precio objetivo promedio apunta a un alza de cerca de 11% desde los niveles actuales.

