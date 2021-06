México.- La UDEF alerta de "múltiples discrepancias" en la documentación aportada por Podemos para justificar trabajos de Neurona

04-05-2021 El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante una rueda de prensa tras las votaciones de la jornada electoral, a 4 de mayo de 2021, en Madrid (España). Iglesias ha anunciado esta noche que deja todos los cargos en su partido y que no recogerá el acta de diputado en la Asamblea de Madrid POLITICA I.Infantes.POOL - Europa Press



La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el que cuestiona la documentación aportada a la causa por Podemos y ha advertido de las "múltiples discrepancias" en el intento de la formación 'morada' de justificar los trabajos de la consultora mexicana Neurona para la campaña electoral de 2019.



En un informe de 252 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la policía judicial han presentado sus conclusiones sobre los 3.236 archivos facilitados por el partido el pasado febrero en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez para determinar si la relación entre la consultora y la formación entonces liderada por Pablo Iglesias se basó o no en un contrato simulado.



Tras meses de análisis, han concluido que las personas que figuran en los listados como parte del personal de Neurona que viajó a España para trabajar en la campaña de Podemos "no cumplieron con el requisito obligatorio de obtener un visado de trabajo para ejercer dicha actividad".



En este sentido, los investigadores han avisado al magistrado Juan José Escalonilla de que, además, "han sido halladas múltiples discrepancias" sobre las personas que estuvieron en España, entre las que destacan contradicciones entre la documentación aportada por la formación 'morada' y lo manifestado por los arrendadores y los propietarios de los inmuebles en los que presuntamente se alojaron.



"PASAPORTES REPETIDOS"



La UDEF ha asegurado en su informe que "los pasaportes aportados para arrendar los inmuebles estaban repetidos y en otros, según manifiestan y aportan documentalmente los arrendatarios, figuraban personas que no constan en los listados de los trabajadores". Ha advertido, además, de registros de reservas de hospedaje que finalmente fueron canceladas.



Sobre las fotografías aportadas por el partido para avalar la presencia de los trabajadores de Neurona en las oficinas de la calle Maudes, los investigadores han precisado que los archivos facilitados carecen de metadatos, por lo que "no puede determinarse el marco temporal en el que fueron realizados ni determinarse la finalidad de la actividad que están desarrollando".



Han avisado, sin embargo, que en una de las fotografías "se observa que es temporalmente incompatible con los actos electorales de la campaña del 28 de abril" de 2019.



OTRAS CAMPAÑAS



Según han precisado, algunas de las imágenes corresponden a "la primera pegada de carteles de la campaña electoral del 26 de mayo de 2019" para las elecciones municipales, "que no correspondía con la finalidad del contrato".



Sobre los vídeos aportados, los agentes han logrado identificar "tras una búsqueda en fuentes abiertas" a dos de las personas que figuran como autores de los supuestos materiales de campaña elaborados por Podemos --Alejandro Neira y Víctor José Sánchez--, pero han avisado que uno de los vídeos "parece tener otra finalidad" distinta a los trabajos ejecutados en el marco de la campaña de las generales de 2019, que es lo que se investiga en la causa.



El caso se repite con el resto del personal de Neurona que la policía judicial ha intentado identificar en fuentes abiertas. Según los investigadores, realizaron trabajos para otros campañas electorales.



Sobre la búsqueda en redes sociales para localizar los 1.385 archivos presentados por Podemos como trabajos realizados por Neurona, la UDEF ha avisado al juzgado que ha solo ha encontrado 42, lo que "supone algo más un 3%" de la cantidad analizada.



El informe pasa a formar parte de la documentación que obra en poder del juez para investigar el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros en concepto de labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019.