Merkel prevé "gigantesca" inversión estatal en la industria de Alemania tras la pandemia

BERLÍN, 22 jun (Reuters) - El estado alemán tendrá que invertir sumas "gigantescas" en la industria para seguir siendo competitivo en los sectores de alta tecnología, a medida que la pandemia del coronavirus retrocede y el mundo pasa a la energía limpia, dijo el martes la canciller saliente, Angela Merkel.

Al dirigirse a una conferencia de la asociación de la industria BDI, Merkel dijo que aunque la industria alemana ha superado la crisis relativamente bien en comparación con otros países europeos, algunos sectores pueden necesitar más ayuda.

"Tendremos que gastar sumas gigantescas", dijo Merkel en la conferencia, destacando el sector de alta tecnología y la inteligencia artificial, la computación cuántica, las baterías y los microchips. Las empresas tendrían que invertir ellas mismas, dijo, e indicó que algunas ayudas estatales tendrían que ser a nivel continental.

"Hay muchas áreas en las que no podremos salir adelante sin el dinero del Estado", dijo Merkel, que no se postula para un quinto mandato en las elecciones de septiembre. "Sin ayudas estatales, la expansión de la producción de microchips en Europa no será posible".

Pero Merkel también dijo que después de los programas de rescate y estímulo necesarios para mitigar el efecto de la pandemia en la mayor economía de Europa, las finanzas públicas deben volver a ordenarse en los próximos años.

El candidato de los conservadores de Merkel para sucederla como canciller, Armin Laschet, dijo en la conferencia que era importante para Alemania seguir siendo un gran país industrial, incluso mientras hace la transición a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.

"En 20 años todavía tendremos una industria siderúrgica, química, de vidrio, automotriz y seguiremos siendo neutrales en las emisiones de gases", expresó.

La burocracia tuvo que ser recortada después de la pandemia para permitir que las empresas sean más dinámicas, dijo Laschet, un día después de presentar el programa electoral de los conservadores.

Laschet reiteró que ahora no era momento de aumentar los impuestos, ya que tal medida frenaría la recuperación económica, aunque aclaró que tampoco había margen para dismininuciones tributarias. (Reporte de Madeline Chambers. Editado en español por Marion Giraldo)