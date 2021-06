Más de 76.000 personas firman para que Bezos no regrese a la Tierra

Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Miami, 22 jun (EFE).- Más de 76.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para que el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, que en julio se propone viajar al espacio, se quede para siempre fuera de la Tierra.

"No permitan a Jeff Bezos regresar a la Tierra" es el nombre de la petición iniciada hace dos semanas por Ric G., quien se propone lograr 150.000 firmas y situarla entre las más populares de Change.org.

Algunos firmantes, entre los cuales hay personas que dicen haber trabajado en Amazon, han dejado comentarios y no son precisamente a favor del multimillonario estadounidense fundador de Amazon, el gigante de la venta al por menor, quien según la revista especializada Forbes posee una fortuna de más de 200.000 millones de dólares, la mayor del mundo.

"Los billonarios no deberían existir ni en la Tierra ni en el espacio. Los que opten por lo segundo, deberían quedarse allí", escribió alguien.

"Si pueden enviar un billonario a Marte ¿por qué no se llevan a todos allí", "La Tierra será un lugar mejor en su ausencia" o "Por favor, cohete, no funciones bien", son otros de los comentarios.

Según anunció el propio Bezos, se propone viajar al espacio el próximo 20 de julio en el primer viaje tripulado de su compañía Blue Origin.

Viajará acompañado de su hermano Mark y lo hará quince días después de dejar el cargo de consejero delegado de Amazon.

"Desde que tenía cinco años siempre he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio haré ese viaje con mi hermano. La más grande aventura, con mi mejor amigo", indicó Bezos en una mensaje de Instagram, acompañado de un video.

Bezos explicó que ver la tierra desde el espacio "te cambia y cambia tu relación con el planeta y con la humanidad" y subraya que toda su vida ha querido vivir esa aventura.

El pasado 26 de mayo, en una reunión virtual de accionistas de Amazon, Bezos anunció que abandonará el puesto de máximo responsable de la compañía el próximo 5 de julio, cuando se oficializará el traspaso del cargo a Andy Jassy.

Así, tendrá más tiempo para centrarse en iniciativas filantrópicas y en la gestión de sus otras empresas, Blue Origin y el diario The Washington Post.

Bezos fundó en el año 2000 Blue Origin, su empresa de exploración espacial.

El pasado 12 de junio, Blue Origin vendió por 28 millones de dólares en una subasta un asiento para viajar en este primer vuelo tripulado de la compañía junto a Bezos, su hermano y un tripulante.

El nombre del comprador no ha sido revelado.

El dinero de la subasta será donado a la fundación Club para el Futuro, que depende de Blue Origin y está dedicada a fomentar el estudio de carreras científicas con el fin de ayudar a planificar el futuro de la vida en el espacio.