Márquez y Espargaró con el objetivo de seguir trabajando y mejorar

El piloto español Marc Marquez de Repsol Honda celebra su victoria en el Gran Premio de Alemania de MotoGP este fin de semana. EFE/EPA/FILIP SINGER

Madrid, 22 jun (EFE).- Los españoles Marc Márquez y Pol Espargaró, integrantes del equipo Repsol Honda en el campeonato del mundo de MotoGP afrontan este fin de semana el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Assen, con el objetivo de "seguir trabajando" y mejorar su rendimiento y resultados. Aunque Marc Márquez logró en Alemania su primera victoria después de 581 días de sequía, continúa claro con su objetivo pues señala que han disfrutado de su momento "en Sachsenring, con el equipo, con mi familia y con los que me ayudaron, pero ahora toca concentrarnos de nuevo y prepararnos para Assen". "En el pasado hemos tenido buenos resultados allí pero, por supuesto, nuestra situación ahora es diferente y el clima será frío y húmedo, especialmente después de lo que hemos visto en Alemania, así que seguiremos trabajando para mejorar nuestra situación y ver qué es posible", recalca el vencedor en Alemania en la nota de prensa de su equipo. Pol Espargaró, que fue décimo en Alemania, explica que para él "es genial volver a Assen después de un año de ausencia, pues es un trazado histórico y siempre es genial pilotar en esta pista". "Nuestro fin de semana en Alemania no fue perfecto, pero llegamos con la mente despejada y listos para continuar", asegura el piloto de Repsol Honda, quien recalca que "parece que el tiempo va a complicar un poco las cosas, pero no importa, seguimos trabajando para dar lo mejor de nosotros". "El objetivo es tener un fin de semana sin problemas para unir todas las piezas y seguir progresando”, aduce Pol Espargaró.