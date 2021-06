LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Martes 22 de junio de 2021

LO ÚLTIMO

Nueva York realiza primarias para alcaldía

Aumenta mala conducta de los pasajeros, denuncian aerolíneas

Gobierno español indulta a 9 separatistas catalanes

ONU: Latam atrapada por desigualdad y bajo crecimiento

Argentina asegura cortes de carne para mercado interno

PRIMERA PLANA

AMC-GEN NICARAGUA-DDHH

MANAGUA - En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 59 países firman una declaración conjunta en la que condenan la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instan a la celebración de elecciones libres y a la “liberación inmediata” de los opositores detenidos. 1.156 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

Con:

-AMC-GEN NICARAGUA-HRW: Human Rights Watch insta a la ONU a “incrementar presión” sobre el gobierno de Daniel Ortega.

ASI-GEN FILIPINAS-CPI MANILA - El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dice estar dispuesto a afrontar cualquier posible cargo en una corte local por los miles de muertos de su campaña antidrogas, pero nunca ante la Corte Penal Internacional, a la que ha ridiculizado de forma reiterada. Por Jim Gomez. 507 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ESPAÑA-CATALUÑA

MADRID - Nueve dirigentes separatistas catalanes presos por sedición anticipan su libertad tras el indulto otorgado por el consejo de ministros que el presidente Pedro Sánchez califica de muy necesario para la reconciliación en el inquieto noreste del país. Por Aritz Parra y Joseph Wilson. 668 palabras. AO Foto. ENVIADO

DEP-FUT COPA AMERICA-PANORAMA

SIN PROCEDENCIA - Argentina y Chile lograron su clasificación a los cuartos de final de la Copa América a falta de un partido para el cierre de la fase de grupos y se perfilan como los máximos contendientes del anfitrión y último campeón Brasil. La víspera, Argentina demostró que también gana con un Messi terrenal. Y a Chile los escándalos lo fortalecen. Por Débora Rey. 713 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN ONU-LATINOAMERICA

NUEVA YORK - Latinoamérica vive atrapada entre una alta desigualdad y un bajo crecimiento económico y salir de esa trampa supone reinventar políticas de protección social para que sean verdaderamente integradoras, señala un informe de Naciones Unidas. Por Claudia Torrens. 660 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-ECO ARGENTINA-CARNE

BUENOS AIRES - El gobierno argentino anuncia la restricción hasta fin de año de las exportaciones de varios cortes de carne vacuna para ampliar su oferta en el mercado interno a precios accesibles. 367 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-BOLIVIA

LA PAZ - Bolivia ha recibido sólo el 26% de las 15,2 millones de vacunas que precisa tres meses después de haber iniciado un plan de inoculación masiva y su mejor proveedor ha sido China. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN NUEVA YORK-ELECCIÓN

NUEVA YORK - Trece demócratas y dos republicanos se enfrascan en esfuerzos de último minuto para atraer partidarios en las primarias para alcalde de la ciudad de Nueva York, la primera elección en la ciudad que usa el sistema de voto preferencial. Por Karen Matthews. 406 palabras. AP Foto ENVIADO.

REP-GEN CALIFORNIA-RESTAURANTES

LOS ÁNGELES - El levantamiento de las restricciones a la cantidad de personas que pueden admitir los restaurantes de California no es el fin de los problemas de ese sector: los propietarios de restaurantes están teniendo muchas dificultades para conseguir trabajadores. Por Michael R. Blood. 850 palabras. AP Foto.

MUNDO

AMN-ECO AEROLINEAS-PASAJEROS REVOLTOSOS

SIN PROCEDENCIA - Aunque los pasajeros están ávidos por regresar a los cielos, sin duda no echan de menos las molestias que son parte de los viajes aéreos. Y ahora, con la pandemia, se suman las normas molestas sobre mascarillas. Esto provoca conducta revoltosa, y las aerolíneas han denunciado más de 3.000 casos en lo que va del año. Por David Koenig. 463 palabras. AP Foto. ENVIADO

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS JERUSALÉN - Palestinos y colonos judíos se arrojan piedras, sillas y fuegos artificiales en un tenso vecindario de Jerusalén donde los grupos de colonos tratan de desalojar a varias familias palestinas, dicen las autoridades. Por Laurie Kellman y Joseph Krauss. 497 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN SRI LANKA-BUQUE INCENDIADO COLOMBO - Casi un centenar de tortugas muertas, con daños en la garganta y el caparazón, así como una docena de delfines muertos y una ballena azul, han llegado a las costas de Sri Lanka después del incendio y hundimiento de un carguero, avivando el temor a una grave catástrofe marina. Por Bharatha Mallawarachi. 468 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN AP EXPLICA-CATALUÑA

BARCELONA - El gobierno español indulta a los nueve instigadores de un intento secesionista ilegal de Cataluña en 2017, una medida audaz para tratar de distender la situación política en la próspera región del noreste de España. La decisión del gobierno socialista ha enfurecido a muchos españoles, sobre todo de derecha, y los separatistas catalanes más fervorosos, que dicen que es insuficiente. Un vistazo a la medida, sus motivos y posibles consecuencias. Por Joseph Wilson. 639 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT EURO MUNICH-ARCOIRIS

MÚNICH - La UEFA rechaza el pedido del ayuntamiento de Múnich para iluminar su estadio con los colores de la bandera arcoiris en el último partido de la fase de grupos del Campeonato Europeo que enfrentará a Alemania y Hungría. El gobierno local quería protestar contra una ley aprobada por los legisladores húngaros y que es considerada discriminatoria para la comunidad LGBT. Por Ciarán Fahey. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT EURO REP. CHECA-INGLATERRA

LONDRES - Con boleto en mano para los octavos de final, Inglaterra y la República Checa se miden para definir el primero de su grupo en el Campeonato Europeo. Por Rob Harris. 400 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 1900 GMT.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-TEL FLORIDA-SERIE-TURISMO

FT. LAUDERDALE, Florida - ¿Recuerdas las ganas que sentiste de ir de compras a Nueva York y tomarte un Cosmopolitan después de ver “Sex and the City”? ¿O de viajar a los acantilados costeros de Irlanda que viste en “Game of Thrones”? Eso es exactamente lo que especialistas en mercadotecnia de viajes en St. Petersburg y Clearwater, Florida, esperaban cuando encargaron una serie de ficción original para atraer turistas cansados de la cuarentena a las playas de arena blanca de la zona. Por Kelli Kennedy. 770 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-GEN DISNEY-50 ANIVERSARIO

ORLANDO, Florida - Walt Disney World planea una celebración de 18 meses en honor a su 50mo aniversario. Disney anuncia que sus cuatro parques en el resort de Lake Buena Vista, Florida, participarán en “The World’s Most Magical Celebration” a partir del 1 de octubre. 450 palabras. AP Foto. ENVIADO.

