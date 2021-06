Latinoamérica.- Más de 700 profesionales del sector público comparten su experiencia en 70 proyectos en todo el mundo

26-03-2021 Efectivos de la Policía Nacional que participan en en el proyecto ECI-Níger gestionado por FIIAPP y financiado por la UE POLÍTICA FIIAPP



La campaña #TalentoPúblico busca visibilizar la labor que hacen en un 100 de países fiscales, jueces o policías españoles



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Más de 700 profesionales del sector público, incluidos fiscales, jueces, profesores, policías o sociólogos, han participado en el último año en los 70 proyectos en un centenar de países que lleva a cabo la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y políticas Públicas (FIIAPP), una entidad estatal encargada de la cooperación técnica pública.



Una red regional para la asistencia jurídica a personas migrantes, refugiados y demandantes de asilo de América Latina; una política para impulsar la digitalización de las administraciones y garantizar la ciberseguridad en Ucrania o formaciones y protocolos policiales sobre cómo neutralizar ataques terroristas en espacios públicos en Sahel, son solo algunos de los proyectos que lleva a cabo FIAPP.



La fundación se encarga de movilizar la experiencia en distintos ámbitos de los funcionarios españoles, tendiendo puentes de diálogo con otras administraciones para generar políticas públicas que beneficien a las personas y al planeta. "Y retroalimentando y enriqueciendo a nuestras administraciones con todo lo aprendido en estos países", ha destacado la directora de la FIIAPP, Anna Terrón.



La cooperación técnica pública se abre paso como una de las vías más eficaces de cooperación para el desarrollo, ha resaltado FIAPP en un comunicado, destacando que la UE está apostando por esta modalidad de intercambio y aprendizaje compartido en los últimos años a través de su cooperación delegada.



"Es hora de reconocer que las políticas públicas están en la base de del desarrollo, y que las leyes, normas y sistemas públicos sólidos son los mejores cimientos para reducir desigualdades, prevenir crisis de salud pública o climáticas, gestionar un flujo ordenado de migraciones o cualquiera de los retos globales de nuestro siglo", ha reivindicado Terrón.



Según ha indicado, "el principio de 'policy first', empezar por las políticas, está en el centro de la acción exterior europea y está obteniendo resultados de desarrollo en todo el mundo, dando sostenibilidad a intervenciones más puntuales de cooperación al desarrollo".



CAMPAÑA DE VISIBILIZACIÓN



Ahora, la campaña #TalentoPúblico buscará dar visibilidad a algunos de los profesionales que han participado en los proyectos en el exterior.



"Salir a Argelia en un proyecto de hermanamiento me ha permitido estrechar los lazos entre dos sistemas académicos, entre dos países y entre dos pueblos", explica Antonio Bueno, catedrático de interpretación de la Universidad de Valladolid.



Por su parte, Dolores Moreno, médica forense y ex directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha podido comprobar en Centroamérica "la vocación de servicio público que me unía por encima de todas las diferencias culturales con mis compañeros forenses" en un proyecto de lucha contra el crimen organizado.



El coronel de la Guardia Civil Javier Hernández destaca lo aprendido de las gendarmerías de Senegal, Ghana y Kenia para combatir el terrorismo. "Siempre es posible hacer las cosas de otra manera. Cada país tiene sus modos, sus tiempos, sus costumbres y sus influencias, hay que estar abiertos a ello, debemos adaptar nuestros procedimientos a las circunstancias, buscar la colaboración sin imponer, generar confianzas y establecer lazos que permitan la continuidad de esa colaboración", resalta.



En la misma línea se expresa María Luisa Iglesias, fiscal desplazada en un proyecto de sobre investigaciones criminales y financieras en Albania. "Estoy aprendiendo que no existe una forma única de hacer las cosas, aceptar lo diferente y traerlo de vuelta a la función pública en España".



El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha dado la bienvenida a la campaña de la FIIAPP con motivo del 23 de junio, Día de la Función Pública.



ICETA APUESTA POR LAS SINERGIAS INTERNACIONALES



"La capacidad de prestar servicios públicos de calidad es un termómetro de salud democrática. De ahí que, día a día, las Administraciones Públicas trabajemos para mejorar esa prestación de servicios y construir una administración potente, una Administración con personal altamente cualificado, motivado y comprometido con la vocación de servicio público", ha señalado.



En ese contexto, ha añadido Iceta, "es imprescindible la generación de sinergias internacionales entre administraciones que permitan aportar conocimiento y experiencia sobre la función pública".



Por su parte, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ha destacado el valor de este tipo de cooperación, dado que "el sistema de cooperación español necesita de múltiples actores para hacer una contribución decisiva a la Agenda 2030".



"Las instituciones públicas tienen muchísimo que aportar, a través de su enorme talento humano, para trabajar mano a mano con instituciones de otros países y poner en pie políticas y sistemas públicos que produzcan resultados de desarrollo", ha sostenido.