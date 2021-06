Kiko Rivera, vacaciones en familia tras descubrir que su madre pretende desheredarlo

23-04-2021 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En uno de los peores momentos de su vida tras enterarse por el programa 'Socialité' de que su madre, Isabel Pantoja, estaría pensando en desheredarlo y nombrar tutor de sus tres hijos a su tío Agustín - al que ha demandado por administración desleal - como administrador de Francisco, Carlota y Ana en su testamento en el caso de que la toadillera falleciera, Kiko Rivera ha decidido poner tierra de por medio.



Así, tras estallar en Instagram contra su madre llamándola "señorita" y asegurando que no le importa la herencia y que lo que tiene que hacer es pagar lo que debe, entre otros, a Loli la kioskera de Sevilla, Kiko comenzaba este martes haciendo una declaración de intenciones en redes sociales. Señalando que a partir de ahora se iba a centrar en su vida y en su música, confesaba que el conclicto con la tonadillera había "dejado de doler" y que por fin había llegado el día en que ni siquiera "era capaz de recordar por qué dolía tanto".



Y dicho y hecho. Demostrando que está dispuesto a comenzar de nuevo al margen de la guerra que mantiene con su madre, el Dj ha decidido regalarse unas vacaciones familiares en la playa para recargar pilas. Hemos visto a Kiko y a Irene Rosales abandonando su casa en Sevilla cargados de maletas para esta escapada tan necesaria.



Acompañado por sus hijos Francisco - que está de nuevo con él tras la polémica de su comunión - Ana y Carlota, e incluso sus perros, el Dj se ha ido de viaje dejando claro que la noticia de que podría ser desheredado no le ha quitado las ganas de disfrutar ni los planes de verano que tenía preparados para cuando le tocase disfrutar del pequeño que tuvo con Jessica Bueno, al que ve menos de lo que le gustaría porque reside en Bilbao con su madre y Jota Peleteiro.



Pero si algo no ha cambiado es la actitud de Kiko con la prensa, guardando el más absoluto de los silencios ante nuestras preguntas. ¡Dale al play y no te pierdas las imágenes del inicio de las vacaciones más esperadas y deseadas para el Dj e Irene Rosales!



Unas vacaciones que han empezado un tanto accidentadas, ya que Kiko tuvo varios problemas a la hora de abrir la puerta de la lujosa villa que ha alquilado en la playa para vivir unos días de ensueño en familia. Así, tras intentar abrirla introduciendo la llave en varias ocasiones, y tras la inquietud de sus hijos por entrar en la vivienda, el Dj acababa por timbrar para que alguno de sus amigos le abriese por fin la puerta. En el siguiente vídeo te mostramos el momento en el que, para desesperación del hijo de Isabel Pantoja, la llave no va de ninguna de las maneras.