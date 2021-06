Kiko Matamoros, nuevo paso por quirófano para someterse a una marcación abdominal

22-06-2021 Kiko Matamoros, a su llegada a su clínica estética de confianzae EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Lo anunció el propio Kiko Matamoros hace dos semanas. El día 22 pasaría por quirófano para mejorar todavía más su aspecto físico y someterse a una marcación abdominal con la que presumir de 'six pack' este verano. Y dicho y hecho. Este martes, con puntualidad británica, el colaborador de 'Sálvame' ha llegaba a su clínica estética de cabecera acompañado por su novia, Marta López, sin rastro de nervios por esta nueva operación.



Coqueto y presumido, Kiko ha admitido en más de una ocasión que se ha gastado un dineral en su físico, algo que, confiesa, "ha merecido la pena". "Hay pocos de 64 años que puedan decir que están como yo. Estoy contento. Me machaco en el gimnasio y cuido la alimentación, pero es una ayuda", señalaba en su programa tras desvelar en qué consitía su nuevo retoque estético.



Una marcación abdominal, a la que hace un año se sometió su hijo Diego y que no es otra cosa en palabras del propio Kiko que "una liposucción donde te extraen grasa y te dan la forma de tu abdominal para que la piel quede pegada y en su sitio".



Visiblemente tranquilo, el colaborador ha llegado a la operación de la mano de su novia, Marta López, que admitiendo que Kiko es muy cabezota, confesaba apoyarlo en este nuevo retoque estético: "Que se haga lo que quiera. Yo ni entro ni salgo porque este es un tema perdido".